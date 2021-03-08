شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع الأسهم في مستهل تعاملات الأسبوع والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر

سيطرت حالة من التذبذب على أداء أسواق الأٍهم المحلية في مستهل تعاملات الأسبوع، على الرغم من الاستقرار النسبي في حركة المؤشرات في الثلث الأول من الجلسة، لكن سرعان ما تعرض سوق دبي لضغوط من «القيادية» متراجعاً 0.92% فيما حافظ سوق أبوظبي على مستواه السابق (5691 نقطة).

وتعرضت أسهم ثقيلة لضغوط بيعية منها «إعمار العقارية» بتراجعه 0.82% و«دبي الإسلامي» 0.63% و«الإمارات دبي الوطني» 2.7% و«أبوظبي الأول» 0.13% بعد انقضاء الحق في التوزيعات النقدية لهذه الأسهم «القيادية».

ووصلت سيولة الأسواق إلى 977 مليون درهم منها 824.5 مليون درهم في سوق أبوظبي و152.8 مليون درهم في سوق دبي، والكميات المتداولة من الأسهم 276 مليون سهم، توزعت بواقع 160.4 مليون سهم في أبوظبي و115.6 مليون سهم في دبي.

وارتفعت أسعار أسهم 23 شركة، بينما تراجعت أسعار أسهم 32 شركة، وجاء ذلك عن طريق تنفيذ 4372 صفقة.

سوق دبي

وتراجع مؤشر سوق دبي 0.92% إلى مستوى 2545.64 نقطة مع تراجع المؤشرات القطاعية كافة باستثناء النقل والتأمين.

وانخفض قطاع العقار 0.8% بعد انخفاض «إعمار العقارية» 0.82% و«إعمار مولز» 1.69% و«الاتحاد العقارية» 1.12% و«داماك» 1.62% أمام ارتفاع «ديار» 0.37% و«إعمار للتطوير» 1.81%.

ونزل قطاع البنوك 1.52% مع نزول «دبي الإسلامي» 0.62% و«الإمارات دبي الوطني» 2.7%.

وهبط قطاع الاستثمار 0.46% مع هبوط «دبي للاستثمار» 0.66% على الرغم من ارتفاع «شعاع كابيتال» 0.28% واستقرار «دبي المالي».

وعلى العكس، ارتفع قطاع النقل 1.65% بفعل ارتفاع «العربية للطيران» 0.79% و«أرامكس» 2.34% و«الخليج للملاحة» 1.4%.

سوق أبوظبي

بدوره، انخفض مؤشر سوق أبوظبي على نحو هامشي 0.02% قرب مستواه السابق بنحو 5691.46 نقطة مع المؤشرات القطاعية لأسهم البنوك والعقار والطاقة والصناعة والخدمات.

وتراجع قطاع البنوك هامشياً 0.09% نتيجة تراجع «أبوظبي الأول» 0.13% على الرغم من ارتفاع «أبوظبي التجاري» 0.16% واستقرار «أبوظبي الإسلامي».

وانخفض قطاع العقار هامشياً أيضاً 0.04% بفعل نزول «رأس الخيمة العقارية» 0.93% أمام استقرار «الدار».

ونزل قطاع الطاقة 0.2% متأثراً بنزول «أدنوك للتوزيع» 1.4% في مقابل ارتفاع «دانة غاز» 2.82% واستقرار «طاقة» من دون تغيير.

وعلى العكس، ارتفع قطاع الاستثمار 0.2% مع ارتفاع «إشراق» 2.19% و«الواحة كابيتال» 172% فيما استقر «العالمية القابضة» من دون تغيير. كما استقر قطاع الاتصالات مع استقرار سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها.

توجه السيولة

وتصدر «أبوظبي الأول» التداولات في سوق أبوظبي بقيمة 224.5 مليون درهم مغلقاً عند 14.9 درهم، تلاه «الدار» بسيولة بلغت 220.5 مليون درهم، ثم «العالمية القابضة» باستحواذه على 163.2 مليون درهم ليغلق عند 48 درهماً.

وسجل «إعمار العقارية» في سوق دبي تداولات بلغت 40 مليون درهم وأغلق سعره عند 3.63 درهم، تلاه «أمانات» بتداولات بقيمة 28.9 مليون درهم ليغلق عند 0.849 درهم، ثم «دبي الإسلامي» بسيولة قدرها 21.4 مليون درهم مغلقاً عند 4.77 درهم.

وكان في مقدمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً بسوق دبي «دبي للمرطبات» بنسبة 3.17% مغلقاً عند 13 درهماً، بينما جاء في مقدمة الأسهم الأكثر تراجعاً «الإمارات للمرطبات» بهبوطه 9.95% (عند الحد الأدنى) مغلقاً سعره عند 21.7 درهم.

وسجل «الإمارات للتأمين» الارتفاع الأكثر في سوق أبوظبي 14.93% (الحد الأعلى) ليغلق عند 8.39 درهم، بينما سجل «جلفار» التراجع الأكثر بنسبة 9.63% ليغلق عند 1.22 درهم.

الجنسيات

وبشأن التداولات حسب الجنسيات في سوق أبوظبي، اتجه المستثمرون العرب والمواطنون نحو الشراء بصافي استثمار بلغ 82.2 مليون درهم محصلة شراء، منها 4.1 مليون درهم محصلة شراء العرب و78 مليون درهم محصلة شراء المواطنين.

وفي المقابل اتجه المستثمرون الخليجيون والأجانب نحو التسييل بصافي استثمار بلغ 82.2 مليون درهم محصلة بيع، توزعت بواقع 15.5 مليون درهم محصلة بيع الخليجيين و66.7 مليون درهم محصلة بيع الأجانب.

وفي سوق دبي، اتجه المستثمرون المواطنون نحو الشراء بصافي استثمار بلغ 35.4 مليون درهم محصلة شراء، بينما اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والأجانب نحو التسييل بصافي استثمار 35.4 مليون درهم محصلة بيع، منها 6.6 مليون درهم محصلة بيع العرب و22.7 مليون درهم محصلة بيع الخليجيين و6.17 مليون درهم محصلة بيع الأجانب.

المؤسسات

وعلى صعيد المحافظ الاستثمارية، فقد اتجهت نحو التسييل بصافي استثمار 28.8 مليون درهم محصلة بيع، منها 6.5 مليون درهم محصلة بيع في دبي، و22.3 مليون درهم محصلة بيع في أبوظبي.

وفي المقابل اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء، وبصافي استثمار بلغ 28.8 مليون درهم محصلة بيع، منها 6.5 مليون درهم محصلة شراء في دبي و22.3 مليون درهم محصلة شراء في أبوظبي.