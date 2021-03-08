راشد بن حميد النعيمي: المرأة الإماراتية صنعت فجراً جديداً

هنأ الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، المرأة الإماراتية بمناسبة يوم المرأة العالمي، مؤكداً أن بنت الإمارات تسعى دائماً لتحقيق إنجازات جديدة بعد أن حققت نجاحات مبهرة في مختلف المجالات، وشاركت في بناء نهضة الدولة ومسيرة التنمية.

ووصف الشيخ راشد بن حميد النعيمي - في كلمة له بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يصادف 8 مارس/ آذار من كل عام - بنت الإمارات بأنها «عنوان الأمل»، وقال: الإماراتية تفكر وتنتج وتصنع وتُعلّم وتربّي وتسهم في كتابة تاريخ مطرز بالمجد لدولتنا العزيزة، ولا شك في أن الاحتفال بيوم المرأة العالمي يحل على الفتاة والسيدة الإماراتية وهي تعيش فترتها الذهبية، في ظل الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة الرشيدة لها.

وقال إن مكانة المرأة الإماراتية تتجسد في بلوغها المريخ، لأنها كانت جزءاً فاعلاً في هذا المشروع، حتى أصبحت تحظى بسمعة عالمية ناصعة بسبب إسهاماتها في كل القطاعات، بما فيها القطاع الرياضي، ونحن فخورون بما تحققه من إنجازات رائعة، حيث صنعت فجراً جديداً بعطائها وعملها وبحثها المستمر عن الإبداع والإنجاز.

وأضاف الشيخ راشد بن حميد النعيمي: إن إنجازات المرأة الإماراتية ثمرة من ثمار دعم القيادة الرشيدة للمرأة، وتشجيع ودعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، «أم الإمارات».

من ناحيتها، تقدمت أمل بوشلاخ عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، بالتهاني والتبريكات للمرأة الإماراتية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، وقالت إن دعم القيادة الرشيدة للمرأة الإماراتية مكّنها من تحقيق الإنجازات الكبيرة في كل المجالات، وساعدها على أن تكون شريكاً أساسياً في عملية البناء ومسيرة التنمية، مؤكدة أن بنت الإمارات حريصة على وضع بصمتها في كل إنجاز تحققه الدولة.

وأشارت أمل بوشلاخ إلى أن سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، «أم الإمارات»، أضاءت درب المرأة الإماراتية بالدعم المستمر والتوجيهات السديدة، وحرص سموها على أن تلعب المرأة دوراً مميزاً في مسيرة النهضة.

ودعت بوشلاخ المرأة الإماراتية إلى مواصلة العمل والعطاء في ظل الدعم الكبير من القيادة الرشيدة، كما دعت المرأة الرياضية إلى تعزيز مشاركاتها في جميع الألعاب وتحقيق الإنجازات في كل الميادين.

(وام)