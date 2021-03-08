شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت: تصعيد نيابي باستجواب رئيس الوزراء والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الكويت: الحسيني البجلاتي:

عادت وتيرة التصعيد النيابي في الكويت مرة أخرى مع إعلان النائبين محمد المطير وبدر الداهوم تقديمهما استجواباً لرئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد اليوم الاثنين، إثر إحالة 140 مواطناً، بينهم 15 نائباً إلى النيابة العامة؛ «لمخالفتهم قرار مجلس الوزراء بمنع التجمعات، ومشاركتهم في ندوة النائب بدر الداهوم»، والتي شهدت هجوماً عنيفاً على الخالد وحكومته.

وكانت وزارة الداخلية قد أحالت بلاغاً ضد جميع المشاركين في ندوة الداهوم إلى النيابة؛ وذلك لمخالفتهم الاشتراطات الصحية التي تمنع هذه التجمعات في ظل ظروف «كورونا». وبدأت النيابة التحقيق فيه باستدعاء ضابط الواقعة، وستطلب رفع الحصانة عن جميع النواب المشاركين في الندوة.

وأعلن النائب محمد المطير أنه سيتقدم اليوم مع الداهوم باستجواب لرئيس الوزراء من محور واحد، هو ‏الانتقائية في تطبيق القوانين.

وقال النائب فارس العتيبي: «يا وزير الداخلية ‏تطبيق القانون واجب على الجميع، ونحن أول من يطالب بتطبيقه على الكبير قبل الصغير».

وأعلن النائب حمدان العازمي تأييده للاستجواب، وقال: «سأكون أول المتحدثين كمؤيد للاستجواب، وفي الوقت ذاته سأطلب رفع الحصانة عني في القضية تضامناً مع الشباب المحالين للنيابة».

وقال النائب مرزوق الخليفة: «سنثبت للحكومة ورئيسها ووزير داخليتها بأنهم هم المخالفون للقانون، وهم من يستحقون الإحالة للنيابة. وقال: «مساءلتكم ومحاسبتكم واجب وطني ودستوري وخيار لا تراجع عنه».