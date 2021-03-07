شكرا لقرائتكم خبر عن العلامات التجارية لـ 6 شركات إماراتية بـ 120 مليار درهم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أحمد البشير

وصلت قيمة العلامة التجارية لـ 6 شركات إماراتية إلى 32.4 مليار دولار، (119 مليار درهم)؛ وذلك بحسب التقرير الصادر عن مؤسسة «براند فاينانس» للاستشارات.

وقد حازت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) لقب العلامة التجارية الأكثر قيمة في دولة الإمارات، وجاءت في المركز الثاني على صعيد الشرق الأوسط، وفقاً لأحدث تقرير صادر عن مؤسسة «براند فاينانس» للاستشارات. وقد نجحت «أدنوك» في حماية قيمة علامتها التجارية خلال عام مملوء بالتحديات لتصل إلى 10.8 مليار دولار، ما يجعلها الأكثر مرونة بين جميع شركات النفط الوطنية على مستوى العالم.

وأدى التحوّل الذي شهدته أدنوك منذ عام 2016 إلى انتقال علامتها التجارية من قوة إلى أخرى. وتحت القيادة الحكيمة للعضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمجموعة، سلطان أحمد الجابر، تطوّرت الشركة لتصبح لاعباً عالمياً موثوقاً به في قطاع النفط. وقد اجتذبت بعض المستثمرين الرائدين في العالم وجمعت أكثر من 64 مليار دولار عبر الصفقات الاستراتيجية.

«أدنوك» 10.8 مليار دولار

«اتصالات» 8.5 مليار دولار

«طيران الإمارات» 4.7 مليار دولار

«الإمارات دبي الوطني» 3.7 مليار دولار

«أبوظبي الأول» 3.6 مليار دولار

«موانئ دبي العالمية» 1.1 مليار دولار

وتستثمر أدنوك بنشاط في تنويع محفظتها بما يتجاوز صادرات سلع النفط الخام، من خلال الجهود المعلنة مؤخراً في مجال الهيدروجين والأمونيا ومنتجات أخرى ذات قيمة مضافة في قطاع التكرير والبتروكيماويات.

وقال أندرو كامبل، المدير العام لـ«براند فاينانس» الشرق الأوسط: «تلعب «أدنوك» اليوم دوراً محورياً في دفع نمو الصناعة المحلية، وتعزيز مكانة القوة الناعمة لإمارة أبوظبي عالمياً، إضافة إلى دعم أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة لدولة الإمارات».

اتصالات

في سياق متصل، اعتبرت مؤسسة الإمارات للاتصالات «اتصالات» أقوى علامة تجارية في الإمارات، متجاوزة طيران الإمارات على مؤشر قوة العلامة التجارية (BSI) بحصولها على 87.4 نقطة من أصل 100 وتقييم «AAA»، لتكون العلامة التجارية الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تحقق هذا التصنيف. وبذلك تبلغ قيمة العلامة التجارية لاتصالات نحو 8.5 مليار دولار، لتحل في المركز الثاني على مستوى الإمارات من حيث القيمة والمركز الرابع على مستوى الشرق الأوسط.

وأوضح ديفيد هاي، الرئيس التنفيذي لبراند فاينانس: «عندما انتشرت جائحة كوفيد-19 في عام 2020، قادت اتصالات لضمان استمرارية الأعمال والحوكمة الإلكترونية القوية والتعلم عن بُعد، ودفع المستقبل الرقمي لدولة الإمارات قدماً».

طيران الإمارات

ولا تزال شركة «طيران الإمارات» واحدة من أقوى العلامات التجارية في الإمارات؛ حيث حصلت على 80.5 نقطة، وبلغت قيمة علامتها التجارية 4.7 مليار دولار، لتحل في المركز الثالث على مستوى دولة الإمارات والمركز السادس أوسطياً.

الإمارات دبي الوطني وأبوظبي الأول

وحلّ بنك الإمارات دبي الوطني في المرتبة الرابعة على مستوى الإمارات من حيث قيمة العلامة التجارية والمركز الثامن أوسطياً، حيث بلغت قيمة علامته التجارية 3.7 مليار دولار يليه بنك أبوظبي الأول في المركز الخامس إماراتياً والتاسع أوسطياً بـ 3.6 مليار دولار.

موانئ دبي العالمية

واعتبرت موانئ دبي العالمية، العلامة التجارية الأسرع نمواً في القيمة على مستوى الإمارات، بزيادة قدرها 17% إلى 1.1 مليار دولار. وسجلت عملاقة الخدمات اللوجستية نمواً قوياً في العام الماضي؛ إذ احتفلت بالأداء القوي في الأسواق الرئيسية بما في ذلك الهند والمملكة المتحدة وهولندا وبلجيكا ومصر.

