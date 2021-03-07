شكرا لقرائتكم خبر عن 127 ألف غرفة فندقية جاهزة لاستقبال زوار «إكسبو 2020 دبي» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أنور داود

عزز القطاع السياحي في دبي حجم الطاقة الاستيعابية للمنشآت الفندقية خلال السنوات السبع الماضية بنحو 43300 غرفة وشقة فندقية جديدة. وارتفع عدد وحدات الغرف والشقق الفندقية في دبي بنسبة 51% من ديسمبر 2013 بعد فوز دبي باستضافة معرض إكسبو 2020 دبي.

وتستضيف دبي معرض إكسبو 2020 دبي في الأول من أكتوبر 2021 إلى 31 مارس 2022، وتستعد قطاعات الأعمال من بينها قطاعي السياحة والفنادق، استضافة المعرض الدولي، وتلبية جميع متطلبات الزوار من مختلف دول العالم.

ووصل عدد الغرف الفندقية في دبي بنهاية يناير 2021 إلى نحو 127814 غرفة وشقة فندقية، بزيادة أكثر من النصف مقارنة مع 84534 غرفة وشقة فندقية بنهاية ديسمبر 2014.

دبي الأكبر بعدد المشروعات الفندقية قيد الإنشاء والتخطيط

الغرف الفندقية من فئة 5 نجوم تستحوذ على 34.7% من المعروض

ارتفعت الطاقة الاستيعابية بنسبة 51%

ودخلت المدينة قائمة أكبر 10 مدن عالمية من حيث الطاقة الاستيعابية للفنادق التي تضم أكثر من 100 ألف غرفة وشقة فندقية؛ حيث استطاعت أن تسجل ما يقارب 103 آلاف غرفة وشقة فندقية في 2016، كما تواصلت الافتتاحات الجديدة لتصل الطاقة الاستيعابية إلى 116 ألف غرفة وشقة فندقية في 2018، ثم 126 ألف غرفة بنهاية 2019، ثم 127 ألف غرفة بنهاية 2020.

وتراجع عدد المنشآت الفندقية في دبي بنهاية ديسمبر 2020 بنسبة 4% إلى 711 منشأة، مقارنة مع 741 منشأة بنهاية ديسمبر 2019، في المقابل، ارتفع عدد الغرف الفندقية بنسبة 1%، ويأتي هذا التباين، بعدما سجل القطاع عدداً من الافتتاحات الفندقية، بطاقة استيعابية ضخمة، فيما شهد إغلاق عدد من المنشآت التي تضم سعة أقل من الغرف والشقق الفندقية، ما أسهم في ارتفاع عدد الغرف، على الرغم من تراجع عدد المنشآت بـ 30 منشأة.

افتتاحات جديدة

وواصلت دبي استقبال المزيد من المنشآت الفندقية الجديدة، على الرغم من التحديات التي يخلفها «كوفيد- 19» على قطاع السياحة والسفر عالمياً، ما يؤكد استمرار توسع القطاع بدخول وحدات غرفة وشقق من خلال الافتتاحات الفندقية الجديدة، ومع استئناف استقبال السياح الدوليين في دبي من 7 يوليو، شهد القطاع تحسناً مستمراً في الأداء التشغيلي بدعم من السوق المحلي بشكل رئيسي، إضافة إلى السياحة الدولية القادمة من الأسواق المفتوحة.

وخلال عام 2020، أعلنت مجموعات فندقية عن افتتاح 17 منشأة فندقية جديدة في دبي؛ حيث وصل عدد الغرف الفندقية الجديدة إلى نحو 5548 غرفة وشقة فندقية، في إشارة إلى مواصلة الافتتاحات الفندقية في دبي خلال فترة الوباء.

وجاءت دبي في المركز الأول عالمياً في قائمة أسرع المدن نمواً في عدد الافتتاحات الفندقية خلال عام 2020؛ حيث تقاسمت المركز الأول مع العاصمة البريطانية لندن في عدد المنشآت الجديدة، لكنها تفوقت على مدن العالم في عدد الغرف الجديدة، خاصة أن المنشآت الفندقية التي افتتحت تضم عدداً ضخماً من الغرف.

شريحة متنوعة من الغرف الفندقية

ومع اختلاف متطلبات وحاجات جميع أنواع السياحة، توفر دبي شريحة متنوعة من المعروض الفندقية من مختلف الفئات والتصنيفات، بدءاً من الفنادق من فئة خمس نجوم ضمن الفئة الفاخرة حتى المنشآت الفندقية الاقتصادية.

وأظهرت البيانات أنه بنهاية يناير 2021، استحوذت الغرف الفندقية من فئة 5 نجوم على 34.7% من الطاقة الاستيعابية لفنادق المدينة أي بما يعادل 44067 غرفة، كما استحوذت الغرفة الفندقية من في 4 نجوم على 27.5% بما يعادل 34905 غرفة، وبلغت حصة الغرفة الفندقية من فئات 1-3 نجوم نحو 17.1% بما يعادل 11845 غرفة.

واستحوذت منشآت الشقق الفندقية بنوعيها المتوسطة والفاخرة على 21% من إجمالي المعروض من الشقق الفندقية بما يعادل 26243 شقة فندقية، تشكل الشقق المتوسطة منها 14398 شقة، والفاخرة 11845 شقة.

وحدات فندقية قيد التطوير

ومن المتوقع أن يشهد القطاع الفندقي في دبي دخول المزيد من الوحدات الفندقية خلال السنوات القليلة المقبلة؛ حيث أظهرت بيانات «توب هوتيل بروجيكتس» أن دبي جاءت في المركز الأول عالمياً في قائمة المدن الأكبر بعدد المشروعات الفندقية قيد الإنشاء والتخطيط.

ووصل عدد المشاريع الفندقية قيد الإنشاء في دبي إلى 153 فندقاً، بطاقة استيعابية تصل إلى 48.4 ألف غرفة. ومن المتوقع أن يشهد عام 2021 دخول 79 فندقاً و34 فندقاً في 2022، و11 فندقاً في 2023 و29 فندقاً في 2024.