شكرا لقرائتكم خبر عن 6 نصائح للمستثمرين قبل شراء أسهم الشركات حديثة الإدراج والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر

مع إعلان أسواق الأسهم المحلية عن خطط لإدراج شركات جديدة بهدف مضاعفة القيمة السوقية، يبحث المستثمرون عن فرص استثمارية جديدة بحثاً عن الربح الجيد، فيما يدور السؤال حول الإعتبارات التي يجب مراعاتها قبل الإقدام على شراء أسهم هذه الشركات.

ويرى خبراء بأنه ومع تباين أداء القطاعات في الإقتصاد بعد جائحة كورونا، يجب على الاستثمار أن يقيم أيضاً أداء ومستقبل القطاع قبل تنفيذ عمليات الشراء.

و في وقت الذي يطمح المستثمرون لتحقيق نجاحات عبر مشاريع طويلة الأجل،قد تكون هذه الفرص متوافرة في الأسهم حديثة الإدراج، أو التي سيتم إدراجها مستقبلاً بناء علىتقارير تحدثت عن وجود 10 إدراجات جديدة في سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال السنوات الثلاث المقبلة.

ومن هنا ينصح الخبراء عبر منصة ”الخليج 365” مجموعة من النصائح، منها أن ينظر المستثمرون إلى التاريخ المالي للشركات حديثة الإدراج، والإطلاع على قوائمها المالية وتوزيعاتها النقدية، ومجالس إدراتها، والعائد على الأصول، والقيمة الدفترية، وأي قطاع تمثله تلك الشركات مع التركيز على شركات تعمل في قطاعات جديدة وحيوية.

ويحث الخبراء المستثمرون إلى التخلي عن النمط الكلاسيكي في الإستثمار، عبر البحث عن الفرص الواعدة في السوق بحذر وتروي، لاسيما وأن «كوفيد-19» غيّر نمط الاستثمار بالأسهم، مع ظهور قطاعات جديدة استفادت من الجائحة مثل القطاع الصحي وقطاع التكنلوجيا، علماً بأن هذا الأخير غير مدرج حتى اللحظة في أسواق الإمارات.

الخبير المالي وضاح الطه قال: «لا بد أن يكون للشركة المدرجة تاريخ من النجاحات من حيث مستوى الأرباح وأدائها في القطاع الذي تعمل من خلاله، وهل هذا القطاع حيوي في سوق الأسهم، ويمثل جاذبية للاستثمار؟.

وأكد الطه أن تاريخ النجاح يقاس بالربحية والعائد على الأصول، كما يجب ان ينظر المستثمر إلى مجلس إدارة الشركة، والشخصيات الموجودة، ومدى تبني المجلس لأسس الحكومة.

وعلى صعيد ملكية الأسهم تساءل الطه قائلاً: هل شرط أن يكون أعضاء مجلس الإدارة أو بعضهم مالكين بحد أدنى من الأسهم في الشركة المدرجة أم لا؟.

وأردف قائلاً: الإخفاقات التي حصلت في بعض الشركات المدرجة جاءت في ظل إمتلاك أعضاء مجالس الإدارة لأسهم في الشركة، وفي المقابل هناك إخفاقات حدثت في شركات لا يمتلك الأعضاء أي أسهم فيها، ومن هنا يبقى هذا السؤال مفتوحاً للمستثمرين حتى يقرروا الطريقة المثلى للاستثمار بناء على ذلك الأمر».

وأشار الطه إلى أهمية أن يتم التفكير في أكثر من فئة من الأسهم في الشركات التي يتم طرحها في الأسواق مثل الأسهم الممتازة، إلى جانب الأسهم العادية لأن الأسهم الممتازة تخلق حالة من الاستقرار وتقلل من المخاطرة، وتحصّل توزيعات قد تكون ثابتة.

أكد المحلل المالي وائل مكارم أنه في الأشهر القليلة الماضية، إزداد طلب المستثمرين على الشركات حديثة الإدراج، عازياً ذلك إلى أداء أسواق الأسهم في الآونة الأخيرة مع سياسات التحفيز المالي والنقدي حول العالم.

وأضاف: «لا يعني ذلك أن على المستثمر أن يأخذ قرارات متسرعة تتسم في الخطورة. على المستثمر أن يسعى إلى جمع معلومات عديدة حول الشركات المدرجة أبرزها خلفية الشركة ومعلوماتها المالية، مشاريعها ومخططات التوسع، مديرو الشركة، اسم المؤسسة المالية الراعية للسهم أو المصدرة، عدد الأسهم، ومع تباين أداء القطاعات في الاقتصاد بعد جائحة كورونا، على الاستثمار أن يقيم أيضاً أداء ومستقبل القطاع».

وأشار مكارم إلى أنه في ظل المرحلة الحالية على المستثمر الذي لا يريد أن يتعرض لمخاطر كبيرة أن يقوم بالاستثمار في القطاعات الدفاعية، أي الرعاية الصحية، والتي تعنى بتقديم السلع والخدمات الأساسية.

وأردف قائلاً: «أما المستثمر الذي يرغب في المخاطرة، فيمكنه المراهنة على التعافي الاقتصادي من الأزمة، وخاصةً مع خطة الدولة للتوصل إلى مناعة القطيع، يمكنه أن يتطلع نحو قطاعات العقارات والنقل والطاقة مع استمرار تعافي أسعار النفط عالمياً».

نشرة الإصدار

كفاح المحارمة المدير العام لشركة الدار للأسهم والسندات قال: «مع أية إدراجات جديدة، يجب على المستثمر قبل استثماره في هذه الشركات النظر إلى القوائم المالية والتوزيعات النقدية، والقيمة الدفترية ونسب النمو في الشركة من خلال نشرة الإصدار التي تنشر في السوق لحظة عملية الإدراج».

وأكد المحارمة ضرورة اهتمام المستثمر بمدى قوة القطاع التابع للشركة المدرجة، لاسيما في ظل المستجدات التي قد تجد مثل جائحة «كوفيد-19» وغيرها من الأمور التي تتحكم بأداء هذا القطاع من حين إلى آخر.

وأوضح المحارمة أنه من المفيد معرفة وفهم قطاعات الإقتصاد التي تنقسم إليها السوق، بينما تشكل هذه القطاعات هيكل السوق، كما يجب على المستثمر أن يستثمر في قطاع يفهمه جيداً ومن المهم الإلمام بقطاعات الأسهم على نحو واسع والمؤثرات التي قد تؤثر بها ومن ثم اختيار السهم الأنسب لتداولها حتى لو كان شركة قديمة الإدراج.