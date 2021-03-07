21.9 مليون اشتراك في خدمات قطاع الاتصالات بالإمارات

بلغ اجمالي عدد المشتركين في خدمات قطاع الاتصالات في دولة الإمارات (هاتف متحرك، هاتف ثابت، انترنت) 21.93 مليون مشترك خلال العام 2020 وذلك بحسب أحدث الإحصاءات هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية. وتظهر الاحصائيات التي أصدرتها الهيئة، الأحد، أن عدد المشتركين في خدمة الهاتف المتحرك وصل إلى نحو 16.82 مليون مشترك مع نهاية شهر ديسمبر2020 تقريبا مقارنة مع 16.7 مليون مشترك في شهر نوفمبر من العام ذاته، وارتفعت نسبة انتشار الخدمة من 185 خطا إلى 186.1 خط لكل 100 نسمة خلال فترة الرصد.

واستنادا إلى هذه الأرقام فقد شكل عدد الاشتراكات في خدمة الهاتف المتحرك نحو 76.2% من اجمالي عدد المشتركين في جميع خدمات قطاع الاتصالات في الدولة. وعلى مستوى عدد المشتركين في خدمة الهاتف المتحرك بنظام الدفع المسبق فقد بلغ مع نهاية شهر ديسمبر من العام الماضي 13.178 مليون مشترك في نهاية شهر فيما وصل عدد المشتركين في خدمة الهاتف المتحرك بنظام الفاتورة 3.641 مليون في الشهر ذاته. وعلى صعيد خدمة الانترنت فقد بلغ اجمالي عدد الاشتراكات 2.98 مليون اشتراك تقريبا في شهر ديسمبر الماضي.

في حين وصل العدد في خدمة الهاتف الثابت 2.128 مليون مشترك. وبحسب المعايير المعتمدة من قبل هيئة تنظيم الاتصالات فإن الأرقام الخاصة بنشاط الهاتف المتحرك تشمل الاشتراكات الفعلية المشترك فقط وتحديدا أي مشترك أجرى أو تلقى مكالمة صوتية أو مكالمة فيديو خلال الـ 90 يوماً الماضية أو أرسل رسالة نصية قصيرة أو رسالة متعددة الوسائط خلال تلك المدة. وفي خدمة الانترنت يقتصر على اشتراك الإنترنت عبر الهاتف «الفعلي» وهو أي مشترك قام باستخدام حسابه للوصول للإنترنت خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة. (وام)

التقييمات