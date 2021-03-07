شكرا لقرائتكم خبر عن 22.14 مليون دولار «عربون شكر» من «دليفرو» لعمال التوصيل يوم دخولها البورصة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت منصة «دليفرو» المتخصصة في خدمات توصيل الطعام، أنها ستدفع مبلغاً مقطوعاً استثنائياً للعاملين معها في العالم «عربون شكر» لهم، من طريق صندوق سيرى النور «في يوم دخول البورصة» في لندن، بحسب بيان، الأحد. وتعتزم «دليفرو» التي تقدم خدمة توصيل الطعام من المطاعم، «دفع ما مجموعه 16 مليون جنيه استرليني (22.14 مليون دولار)، لشركاء في التوصيل في 12 سوقاً» تعمل فيها الخدمة، وفق البيان. ويمثل ذلك «مبلغاً مقطوعاً استثنائياً يبلغ عشرة آلاف، أو ألفاً أو 500 أو 200 جنيه استرليني (13.84 ألف دولار أو 1384 دولاراً، أو 692 دولاراً أو 277 دولاراً)» لكل عامل توصيل معني، في إجراء سيشمل العمال الذين تولوا توصيل العدد الأكبر من الطلبيات. ويبلغ معدل المبالغ المقطوعة التي سيتقاضاها العمال «440 جنيهاً استرلينياً تقريباً». وسيرى هذا الصندوق النور في يوم دخول «دليفرو» البورصة في تاريخ لم يُحدد بعد.



100 ألف عامل

وأوضح رئيس «دليفرو» التنفيذي ومؤسسها ويل شو، في البيان أن «عمال التوصيل الشركاء يشكلون ركناً أساسياً في نشاطنا، ونريد مكافأة جهودهم التي سمحت لدليفرو بأن تصبح ما هي عليه اليوم». وأضاف «منذ عام، سمح هؤلاء للمطاعم بالاستمرار في نشاطهم ولأشخاص ضعفاء بتلقي طلبيات الطعام والبقاء في مأمن داخل منازلهم». وتعمل «دليفرو» التي أنشئت في لندن سنة 2013، مع 115 ألف مطعم في 800 مدينة حول العالم. وتضم ألفي موظف ونحو مئة ألف عامل توصيل. وتشمل المكافآت التي ستدفعها «دليفرو» نحو 36 ألف عامل توصيل ممن بدأوا عملهم في الخدمة قبل أكثر من عام، وأجروا ما لا يقل عن ألفي عملية توصيل، بحسب الشركة التي ترافق نموها القوي في السنوات الأخيرة مع انتقادات طاولت ممارساتها الاجتماعية. ويتعلق ذلك خصوصاً بنقص الحماية القانونية الممنوحة لعمال التوصيل في عقود العمل والتي استدعت حركة احتجاجات في فرنسا وإدانة قضائية في إسبانيا. (أ ف ب)