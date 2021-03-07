شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار السيارة أودى q3 بالسوق المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتوافر السيارة أودي q3 بالسوق المصرية، بفئتين بسعر يبدأ من 690 ألف جنيه حتي 795 ألف جنيه، والسيارة تعتبر كروس أوفر تحت المدمجة.

كما تتوفر السيارة بنسخة بمحرك 2.0 لتر تيربو دفع رباعي في السوق المصري، وهي الأعلي سعرا لتسجل حوالي مليون و50 ألف جنية مصري لهذه النسخة فقط

تأتي السيارة Audi Q3، بنظام الجر الأمامي للعجلات، ورغم ذلك فالسيارة تتميز بأداء رائع علي مختلف السرعات، أداء السيارة ممتاز على جميع السرعات

السيارة موفرة بشكل كبير جدًا للوقود، حيث تستهلك 4.6 لتر لكل 100 كم، تسارع السيارة من صفر الى 100 كم في الساعة في 9.2 ثانيه .

السيارة، تأتي بمواصفات أمان قياسية ممتازه و عزل السيارة للهواء والأصوات الخارجيه ممتاز .

حصدت السيارة Audi Q3، الحاصله علي خمس نجوم امان في الاختبارات الأوروبية، وتتمتع بثبات ممتاز على السرعات العاليه ، بالاضافة الي التحكم الجيد في السيارة أثناء القيادة بشكل عام.

أما عن المساحات الزجاجيه في السيارة كبيرة ومناسبه للعائلات في الطرق الطويله ومساحات الرؤيه في السيارة كبيرة ولا يوجد بها أي مشاكل .

السيارة Q3، هي تعتبر بنفس التصنيف الحجمي لسيارة Audi Q2 الطراز الأصغر ، فالإثنين كروس أوفر تحت المُدمج، لكن Q3 موجهة بالمزيد من التقنيات والتصميم المُتميز الأحدث لتُنافس مع سيارات أخرى أقوى، أما Q2 فهي تم طرحها لتُنافس مع سيارات أقل نوعا ما.

وعن الجيل الحالي من أودي Q3، فهي أكبر من الجيل السابق، حيث نجد أن طول السيارة وعرضها إزداد، وهذا يجعل السيارة مناسبه للعائلات بشكل أكبر، حيث إن حجم الصالون الداخلي للسيارة أصبح أوسع من الأجيال السابقة.

كما أن مساحة الشنطة الخلفية، كبيرة ويمكن الاعتماد عليها بشكل أساسي في السفر، كما أن السيارة تأتي بمواصفات أمان قياسية جيدة تجعل السيارة آمنه بشكل كبير ومناسبه للعائلات .