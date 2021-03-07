شكرا لقرائتكم خبر الأهلي يعتزم استرداد كامل الصكوك المصدرة في 2015 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشف البنك الأهلي التجاري أمس، عزمه استرداد كامل الصكوك المصدرة من الفئة 1 والبالغ قيمتها 2.7 مليارات ريال في 23 مارس 2021م، بالقيمة الإسمية لها. حيث طرحت هذه الصكوك طرحا خاصا في 23 ديسمبر 2015م، تحت تصنيف (رأسمال ثانوي من الفئة 1) وفقا لاتفاقية بازل 3 الإطارية.

وأوضح البنك الأهلي في بيان له أنه قرر استرداد الصكوك في تاريخ الاستدعاء الأول، أي في 23 مارس 2021م، وعليه سيتم تحويل مبالغ القيمة الاسمية للصكوك إضافة إلى أي أرباح دورية مستحقة التوزيع (للفترة المنتهية في 23 مارس 2021م) إلى حملة الصكوك في هذا التاريخ، وذلك بحسب حصة ملكية كل منهم بتاريخ 8 مارس 2021م. وقد تم الحصول على الموافقات النظامية المطلوبة.

وأشار إلى أن القيمة الاسمية للصك عند الاسترداد تبلغ مليون ريال لكل صك، فيما سيكون تاريخ إيداع المبالغ في حسابات حاملي الصكوك2021-03-23، وستكون الأهلي كابيتال الجهة المسؤولة عن الإيداع وطرق الاتصال بصفتها وكيل حملة الصكوك.