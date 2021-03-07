سابك: أفريقيا سوق استراتيجية لشركة المغذيات الزراعية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد نائب الرئيس التنفيذي للمغذيات الزراعية في شركة سابك المهندس سمير آل عبد ربه، أن أفريقيا تعد سوقا استراتيجية لشركة سابك للمغذيات الزراعية، في إطار جهودها لتوسيع حضورها في الأسواق الرئيسة، مشيرا إلى أن الشركة وحدت أصولها بمجال المغذيات الزراعية في كيان واحد تحت اسم شركة سابك للمغذيات الزراعية، تجمع الكفايات الأساسية المطلوبة للاستثمار وإدارة وصيانة أعمال المغذيات الزراعية الناجحة على مستوى العالم داخل هذا الكيان المتخصص.

وأوضح خلال المؤتمر الافتراضي (أرغوس أفريقيا للأسمدة) أن الهوية الجديدة للمغذيات الزراعية سوف تمكن سابك من تسريع خططها لتقديم حلول أكثر تنوعا وتكاملا للمغذيات الزراعية، وتوسيع وجودها في المناطق الأكثر نموا مثل أفريقيا، متوقعا أن تحقق هذه الاستراتيجية طموحات الشركة وسعيها لتنمية باقتها الفريدة من المغذيات الزراعية المتخصصة.

وشاركت شركة سابك للمغذيات الزراعية، في المؤتمر بصفتها شريكا استراتيجيا للمغذيات الزراعية، مستعرضة استراتيجيتها الجديدة لإيجاد القيمة من خلال توحيد أصولها في مجال المغذيات الزراعية في كيان واحد.

وانضم إلى المؤتمر فريق سابك وأكثر من 500 شخص من صناع القرار من مختلف أنحاء سلسلة إمدادات الأسمدة العالمية، فيما عقدت الشركة جلسة عن بعد لاستعراض مجموعة من التقنيات المبتكرة والممارسات الذكية لمساعدة المزارعين على تحسين كفاءة وإنتاجية المحاصيل.

وأفاد آل عبد ربه التزام الشركة بالاستدامة من خلال الجمع بين الابتكار والاستدامة وأنها دأبت على توفير احتياجات زبائنها الديناميكية ومساعدتهم لإيجاد حلول جديدة، وتلبية متطلبات القطاعات الزراعية وإنتاج محاصيل عالية الجودة، ومواصلة ابتكار حلول جديدة بمجال المغذيات الزراعية.

يذكر أن مشاركة سابك للمغذيات الزراعية بهذا المؤتمر تأتي في وقت تنمو فيه السوق الأفريقية لتصبح من أكبر مستهلكي الأسمدة في العالم، ومن خلال هذه البيئة التنافسية تواصل الشركة دعم الزبائن من خلال توفير حلول مبتكرة بمنهجية محددة تشمل تطوير أصناف من المغذيات الزراعية مخصصة لكل نوع من المحاصيل.