454 مليونا خسائر السعودية للخدمات الأرضية بسبب كورونا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سجلت الشركة السعودية للخدمات الأرضية، خسائر في 2020 بقيمة 454.3 مليون ريال، مقارنة بأرباح 423.4 مليون ريال خلال نفس الفترة من 2019.

وبحسب بيان للشركة على موقع تداول، بلغت الخسارة التشغيلية 403 ملايين ريال مقابل ربحية بـ 416 مليون ريال خلال الفترة المماثلة من العام قبل السابق.

فيما بلغ إجمالي الخسارة 21 مليون ريال مقابل ربحية بـ 687 مليون ريال خلال الفترة المماثلة من العام قبل السابق.

وبلغت خسارة السهم 2.42 ريال مقابل ربحية بـ 2.25 ريال خلال الفترة المماثلة من العام قبل السابق.

وأرجعت الشركة تسجيل الخسائر خلال العام الماضي إلى الإيقاف المؤقت للرحلات التجارية الداخلية والدولية اعتبارا من منتصف مارس 2020 نتيجة للاجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة، والتي تمت عودتها تدريجيا إلى وجهات معينة لتصل إلى 56% من إجمالي حجم العمليات السنوية قبل الجائحة. وقد تسبب الإيقاف المؤقت للرحلات إلى تأثير مباشر على إيرادات الشركة والتي انخفضت بنسبة 50.7% وبمبلغ 1.288 مليون ريال. كما أثرت الجائحة بشكل غير مباشر على الاستثمار في حقوق الملكية في شركة الأمد السعودي والذي أسهم في خسارة بلغت 22.3 ملايين ريال لهذا العام.

وأشارت إلى أنه على الرغم من ذلك تمكنت الشركه من تحقيق مبادرات زيادة كفاءة التشغيل التي أدت إلى تخفيض التكاليف التشغيلية بقيمة581 مليون ريال في العام الحالي منها تخفيض تكلفة دائمة بمبلغ 31 مليون ريال عن كل ربع سنة مما أسهم في تقليل الخسائر لتصل إلى 446.7 ملايين ريال (من خسائر مقدرة بمبلغ 1.027 مليون ريال في غياب المبادرات). بالإضافة إلى مبادرات خفض التكلفة، فقد اتخذت الشركة مبادرات لزيادة المبيعات وذلك من خلال توفير خدمات التعقيم للطائرات بالإضافة إلى الخدمات الأخرى التي أسهمت أيضا في الحد من تأثير الجائحة على ربحية الشركة.