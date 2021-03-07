تمكين 140 ألف أسرة سعودية من تملك مسكنها الأول خلال 2021

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن صندوق التنمية العقارية عن تمكين 140 ألف أسرة سعودية جديدة من تملك مسكنهم الأول خلال العام الحالي2021، وفق رغباتهم واحتياجاتهم في كل مدن ومناطق المملكة من خلال الاستفادة من الخيارات التمويلية والسكنية التي يقدمها برنامج القرض العقاري المدعوم من مستفيدي برنامج «سكني».

وأوضح المشرف العام على الصندوق منصور بن ماضي أن برنامج القرض العقاري المدعوم سيدعم أكثر من 140 ألف أسرة، لافتا إلى أن ذلك يأتي تحقيقا لمستهدفات رؤية المملكة 2030 الطموحة لتسريع وتيرة التملك السكني للأسر السعودية من خلال ابتكار البرامج والحلول السكنية لرفع نسبة تملك الأسر للمسكن إلى 70% وفق مستهدفات «برنامج الإسكان» ضمن رؤية المملكة 2030.

وأضاف أن برنامج «القرض المدعوم» مكن منذ انطلاقه في يونيو 2017 حتى نهاية عام 2020 أكثر من 424 ألف أسرة سعودية من تملك المسكن الملائم، بالشراكة مع القطاع الخاص من الجهات التمويلية من البنوك ومؤسسات التمويل، متوقعا أن يسهم تقديم الدعم السكني هذا العام لأكثر من 140 ألف أسرة في زيادة أعداد المستفيدين من خيارات البرنامج المتنوعة لتتجاوز 664 ألف أسرة في مختلف مناطق المملكة بنهاية 2021.

وأشار إلى أن «الصندوق العقاري» تمكن بالرغم من الظروف الاستثنائية التي شهدتها كل القطاعات بالمملكة من تحقيق مستهدفاته لعام 2020، مؤكدا استمرار الصندوق في تقديم الخيارات التمويلية والسكنية لبرنامج القرض العقاري مدعوم الأرباح بنسبة تصل إلى 100% لمستفيدي برنامج «سكني» والصندوق العقاري لشراء الوحدات السكنية الجاهزة والوحدات تحت الإنشاء والبناء الذاتي.

يذكر أن صندوق التنمية العقارية يقدم خدمات «القرض العقاري المدعوم» من خلال أكثر من 43 خدمة الكترونية عبر البوابة الالكترونية للصندوق www.redf.gov.sa، بالإضافة إلى تطبيق «المستشار العقاري»، ويقوم مركز العناية بالمستفيد 199088، إلى جانب قنوات التواصل الاجتماعي بالرد على استفسارات وأسئلة المواطنين عن برنامج القرض العقاري المدعوم والحلول التمويلية على مدار الساعة، في حين تستقبل فروع الصندوق المراجعين وفق مواعيد مجدولة من خلال البوابة الالكترونية للصندوق.