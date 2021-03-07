البرامج التمويلية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - للأنشطة التجارية تناقشها ورشة عمل تنظمها اليوم عن بعد غرفة نجران بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، تحت عنوان «مرئيات القطاع الخاص في الأنشطة ذات الأولوية بالبرامج التمويلية والعروض التسويقية».

وتستهدف الورشة عددا من الأنشطة التجارية، منها المشاغل ومراكز التجميل النسائية، ومحال الحلاقة الرجالية، ومحلات الخياطة، ونشاط بيع غاز البترول المسال، وبيع قطع غيار السيارات، ومغاسل الملابس، ومراكز التموينات الغذائية.

ودعت غرفة نجران سيدات ورجال الأعمال في المنطقة والمهتمين لحضور هذه الورشة لأخذ مرئيات القطاع الخاص في المنطقة في كيفية الاستفادة من الفرص التمويلية والعروض التسويقية المقدمة له، بما يصب في المصلحة العامة، ويسهم في دفع عجلة الاقتصاد وتنمية القطاع.