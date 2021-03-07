شكرا لقرائتكم خبر البرامج التمويلية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتستهدف الورشة عددا من الأنشطة التجارية، منها المشاغل ومراكز التجميل النسائية، ومحال الحلاقة الرجالية، ومحلات الخياطة، ونشاط بيع غاز البترول المسال، وبيع قطع غيار السيارات، ومغاسل الملابس، ومراكز التموينات الغذائية.
ودعت غرفة نجران سيدات ورجال الأعمال في المنطقة والمهتمين لحضور هذه الورشة لأخذ مرئيات القطاع الخاص في المنطقة في كيفية الاستفادة من الفرص التمويلية والعروض التسويقية المقدمة له، بما يصب في المصلحة العامة، ويسهم في دفع عجلة الاقتصاد وتنمية القطاع.
كانت هذه تفاصيل خبر البرامج التمويلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.