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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - برنامج تمكين المرأة في مهنة المحاسبة، تدشنه الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين اليوم 8 مارس، الذي يوافق اليوم العالمي للمرأة، بحضور وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين الدكتور ماجد القصبي، ووزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، وعدد من المحاسبات السعوديات. ويأتي البرنامج ساندا لرحلة المرأة في مهنة المحاسبة ومعززا لقدراتها التي تسهم في التنمية الاقتصادية تحقيقا لرؤية المملكة 2030، عبر مسارات رئيسية تشمل: التدريب والتأهيل والريادة والتوظيف. وسيتخلل التدشين إعلان الهيئة عن مبادرات عدة داعمة للبرنامج الذي يهدف إلى زيادة أعداد المهنيين، وتمكين القطاعات الاقتصادية من الحصول على خدمات المحاسبة والمراجعة الملائمة ودعم الطلبة في الجامعات.

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