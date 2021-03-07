شكرا لقرائتكم خبر فحص إلزامي لمهنية العمالة في المملكة يوليو المقبل وربطه بتأشيرة العمل للقادمين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أمس، برنامج «الفحص المهني» لأكثر من ألف مهنة حرفية تخصصية، أتاحت فترة اختيارية للمنشآت الراغبة في إجراء الفحص المهني لعمالتها الحالية اعتبارا من اليوم، قبل البدء في التطبيق الإلزامي تدريجيا يوليو المقبل، كما ربطت تأشيرة العمل للقادمين إلى المملكة باجتياز الفحص في دولهم.

وذكرت الوزارة أن البرنامج تم إطلاقه بالتعاون مع وزارة الخارجية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، بهدف التحقق من امتلاك العامل المهني للمهارات الأساسية اللازمة لتأدية المهنة الحرفية التي تم استقدامه للمملكة للعمل بها، وذلك من خلال أداء اختبار عملي ونظري في مجال تخصصه.

ويسعى البرنامج للارتقاء بجودة عمل الأيدي المهنية العاملة في سوق العمل السعودي، ورفع مستوى الخدمات المهنية المقدمة وتعزيز الإنتاجية، وإيقاف تدفق العمالة المهنية غير المؤهلة لسوق العمل في المملكة.

وأفادت الوزارة بأن البرنامج يعمل في مسارين؛ المسار الأول يهدف لفحص العمالة المهنية بدولهم قبل وصولهم إلى المملكة بالتعاون مع مراكز فحص دولية، في حين يهدف المسار الثاني لفحص العمالة المهنية المتواجدة حاليا في المملكة بالتعاون مع مراكز فحص محلية معتمدة.

ودعت الوزارة جميع المنشآت إلى البدء بفحص العمالة المهنية المتواجدة داخل المملكة، حيث سيتم الإلزام بشكل تدريجي حسب حجم المنشأة ابتداء من يوليو 2021، أما بالنسبة للمسار الخارجي، فسيتم ربط تأشيرة العمل للمهن المستهدفة باجتياز العامل للفحص المهني بدولته وبشكل تدريجي، وفقا لخطة تفعيل بالاتفاق مع وزارة الخارجية والدول المرسلة للعمالة إلى المملكة.

ويستهدف البرنامج، الذي سيسهم في تطوير مهارات القوى العاملة وفق مقاييس عالمية لتلبية احتياجات سوق العمل السعودي، أكثر من ألف مهنة حرفية تخصصية تندرج تحت 23 عائلة مهنة حسب التصنيف المهني السعودي.

يذكر أن برنامج «الفحص المهني» هو أحد برامج منظومة «الاعتماد المهني»، التي تسعى لتنظيم سوق العمل والارتقاء بجودة العمالة في المملكة، حيث تحث الوزارة جميع المنشآت الراغبة في إجراء الفحص المهني لعمالتها خلال الفترة الاختيارية ابتداء من (8 مارس 2021) والتأكد من أهليتها، إلى زيارة الموقع الالكتروني للبرنامج من خلال الرابط https://svp.qiwa.sa:، كما تحث المراكز المتخصصة أو الراغبة في الحصول على الاعتماد بوصفها مراكز لإجراء الفحص المهني إلى التسجيل في الرابط نفسه، ليتم التحقق من أهليتها وكفاءتها قبل منحها تصريح إجراء هذه الاختبارات.

برنامج الفحص المهني:







أحد برامج منظومة الاعتماد المهني التي تسعى لتنظيم سوق العمل والارتقاء بجودة العمالة في المملكة



يهدف للتحقق من امتلاك العامل الأجنبي للمهارات الأساسية اللازمة لتأدية المهنة الحرفية التي تم استقدامه لها



الفحص يشمل ألف مهنة حرفية تخصصية تندرج تحت 23 عائلة مهنة حسب التصنيف المهني السعودي



مساران للبرنامج:

1 فحص العمالة المهنية بدولهم قبل وصولهم إلى المملكة بالتعاون مع مراكز فحص دولية







ربط تأشيرة العمل للمهن المستهدفة باجتياز العامل للفحص المهني بدولته



البدء تدريجيا وفقا لخطة التفعيل بالاتفاق مع وزارة الخارجية والدول المرسلة للعمالة إلى المملكة







بدء فترة الفحص الاختيارية 8 مارس 2021



بدء التطبيق الإلزامي تدريجيا حسب حجم المنشأة يوليو 2021



الجهات المشاركة بالبرنامج:





وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية



وزارة الخارجية



المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني



الفوائد:





الارتقاء بجودة عمل الأيدي المهنية العاملة



رفع مستوى الخدمات المهنية المقدمة



تعزيز الإنتاجية



إيقاف تدفق العمالة المهنية غير المؤهلة



تطوير مهارات القوى العاملة وفق مقاييس عالمية



2 فحص العمالة المهنية الموجودة في المملكة بالتعاون مع مراكز فحص محلية معتمدة