شكرا لقرائتكم خبر الصين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - الصين حققت نموا اقتصاديا خلال أول شهرين من العام الحالي، كأكبر نمو منذ أكثر من عقدين، مع ارتفاع كبير في الواردات، مما يشير إلى انتعاش النشاط بسبب تفشي فيروس كورونا

وكشفت بيانات إدارة الجمارك الصينية أن الصادرات ارتفعت بنسبة 60,6% على مدى عام في الفترة الممتدة من شهر يناير إلى فبراير، بدعم من شحنات الصناعات الالكترونية والنسيجية، بينما ارتفعت الواردات بنسبة 22,2%، مشيرة إلى أن إجمالي الفائض التجاري للبلاد بلغ 103,3 مليارات دولار.

وصعدت صادرات المنتجات الالكترونية بنسبة 54,1%، بينما ارتفعت صادرات المنتجات النسيجية بما فيها الكمامات بنسبة 50,2%.

وتأتي هذه الأرقام بعد الانخفاض الذي سجل العام الماضي في الصادرات بنسبة 17% وفي الواردات بنسبة 4%.