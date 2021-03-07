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وكشفت بيانات إدارة الجمارك الصينية أن الصادرات ارتفعت بنسبة 60,6% على مدى عام في الفترة الممتدة من شهر يناير إلى فبراير، بدعم من شحنات الصناعات الالكترونية والنسيجية، بينما ارتفعت الواردات بنسبة 22,2%، مشيرة إلى أن إجمالي الفائض التجاري للبلاد بلغ 103,3 مليارات دولار.
وصعدت صادرات المنتجات الالكترونية بنسبة 54,1%، بينما ارتفعت صادرات المنتجات النسيجية بما فيها الكمامات بنسبة 50,2%.
وتأتي هذه الأرقام بعد الانخفاض الذي سجل العام الماضي في الصادرات بنسبة 17% وفي الواردات بنسبة 4%.
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