شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن معرض "أهلا رمضان" للعام الحالي؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -





س- متى يبدأ المعرض؟ ج- يبدأ فى الفترة من 4 إبريل إلى 12 من الشهر نفسه.





س- كم عدد الشركات المشاركة حتى الآن؟

ج- 164 شركة غذائية سوف تعرض منتجاتها بالمعرض الدائم بمدينة نصر فى نفس المدة.





س- كيف يستفيد المستهلك من المعرض؟ ج- المعرض يوفر للمستهلك فرصة للحصول على المنتج من المصنع أو المستورد مباشرة دون دخول حلقات وسيطة.





س- هل سيشمل المعرض تخفيضات للسلع؟

ج- بالفعل سيكون هناك تخفيضات على مختلف السلع وستصل إلي نسبة 35% إذا لم تزد عن ذلك.





س- ماهي أبرز السلع التي ستتوفر في المعرض؟

ج- تتنوع بين الأرز والسكر والدقيق والزيت والسمن والمكرونة والصلصة والعدس والفول وقمر الدين والبلح والشاى واللحوم المجمدة والدواجن المجمدة والياميش.





س- هل سيكون المعرض في القاهرة فقط؟ ج- لا، تم الاتفاق مع الغرف التجارية لتوفير المعرض في جميع المحافظات.