شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن معرض "أهلا رمضان" للعام الحالي؟ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
س- متى يبدأ المعرض؟ ج- يبدأ فى الفترة من 4 إبريل إلى 12 من الشهر نفسه.
س- كم عدد الشركات المشاركة حتى الآن؟
ج- 164 شركة غذائية سوف تعرض منتجاتها بالمعرض الدائم بمدينة نصر فى نفس المدة.
س- كيف يستفيد المستهلك من المعرض؟ ج- المعرض يوفر للمستهلك فرصة للحصول على المنتج من المصنع أو المستورد مباشرة دون دخول حلقات وسيطة.
س- هل سيشمل المعرض تخفيضات للسلع؟
ج- بالفعل سيكون هناك تخفيضات على مختلف السلع وستصل إلي نسبة 35% إذا لم تزد عن ذلك.
س- ماهي أبرز السلع التي ستتوفر في المعرض؟
ج- تتنوع بين الأرز والسكر والدقيق والزيت والسمن والمكرونة والصلصة والعدس والفول وقمر الدين والبلح والشاى واللحوم المجمدة والدواجن المجمدة والياميش.
س- هل سيكون المعرض في القاهرة فقط؟ ج- لا، تم الاتفاق مع الغرف التجارية لتوفير المعرض في جميع المحافظات.