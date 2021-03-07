الاقتصاد

كل ما تريد معرفته عن معرض "أهلا رمضان" للعام الحالي؟

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شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن معرض "أهلا رمضان" للعام الحالي؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -  


س- متى يبدأ المعرض؟ ج- يبدأ فى الفترة من 4 إبريل إلى 12 من الشهر نفسه.


س- كم عدد الشركات المشاركة حتى الآن؟ 

ج- 164 شركة غذائية سوف تعرض منتجاتها بالمعرض الدائم بمدينة نصر فى نفس المدة.


س- كيف يستفيد المستهلك من المعرض؟ ج- المعرض يوفر للمستهلك فرصة للحصول على المنتج من المصنع أو المستورد مباشرة دون دخول حلقات وسيطة.

 


س- هل سيشمل المعرض تخفيضات للسلع؟ 

ج- بالفعل سيكون هناك تخفيضات على مختلف السلع وستصل إلي نسبة 35% إذا لم تزد عن ذلك. 

 


س- ماهي أبرز السلع التي ستتوفر في المعرض؟ 

ج- تتنوع بين الأرز والسكر والدقيق والزيت والسمن والمكرونة والصلصة والعدس والفول وقمر الدين والبلح والشاى واللحوم المجمدة والدواجن المجمدة والياميش.


س- هل سيكون المعرض في القاهرة فقط؟ ج- لا، تم الاتفاق مع الغرف التجارية لتوفير المعرض في جميع المحافظات.

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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