شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع معدل إنفاق السائح فى مصر برغم جائحة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف بحث أجرته المنصة الفندقية Hoo ، عن ارتفاع متوسط إنفاق السائحين خلال عام 2020 فى بعض الوجهات السياحية العالمية، بالرغم من جائحة كورونا وفرض القيود على حركة السياحة والسفر عالميا.

ووفقا لبيانات منظمة السياحة العالمية، بلغ متوسط الزيادة فى إنفاق السائح الوافد إلى مصر 8 % مقارنة بعام 2019، حيث سجل متوسط معدل الإنفاق 1000 دولارًا.

وأكد البحث أن أستراليا تصدرت أغلى الوجهات السياحية لقضاء العطلات في العام الماضي ، وعلى الرغم من انخفاض عدد الوافدين الدوليين إليها لـ 2.5 مليون في عام 2020 مقارنة بـ 9.5 مليون في عام 2019، بسبب جائحة كورونا ، إلا أن إنفاق السياح بلغ 27.2 مليون دولار في صناعة السياحة.

كما صنفت الولايات المتحدة وكندا والهند على أنها من أغلى وجهات العطلات ، حيث يتراوح متوسط إنفاق السائحين بين ثلاثة وأربعة آلاف دولار.

أكبر زيادة في الإنفاق على العطلات:

شهدت الصين أكبر زيادة في الإنفاق لكل سائح في عام 2020، وارتفعت تكلفة العطلة بنسبة 218٪ ، من متوسط 545 دولارًا في عام 2019 إلى 1731 دولارًا.

وارتفعت تكلفة الرحلة إلى بلجيكا بنسبة 128٪ ، حيث بلغ متوسط إنفاق السائح 2180 دولارًا في عام 2020 ، كما شهدت كوريا وأستراليا زيادة في الإنفاق لكل سائح بأكثر من 100٪ في عام 2020.

ومن الدول الأخرى التي شهدت زيادة ملحوظة الهند وسنغافورة وتايلاند والبرتغال واليابان والمملكة العربية السعودية وسويسرا والإمارات العربية المتحدة وفيتنام ، مع زيادة الإنفاق السياحي للفرد بنسبة 60٪ أو أكثر على أساس سنوي.

الوجهات السياحية الأقل فى الإنفاق : شهدت روسيا انخفاضًا بنسبة -49٪ ، حيث ينفق السائح العادي الآن 232 دولارًا مقارنة بـ 451 دولارًا في عام 2019.

كما شهدت بولندا انخفاضا بلغ (-28٪) والمكسيك (-18٪) وكرواتيا (-17٪) وإندونيسيا (-10٪) وماليزيا (-7٪) واليونان (-4٪) انخفاضًا أيضًا ، بينما بقيت إيطاليا إلى حد كبير دون تغيير (1٪).

يشار إلى أن الإنفاق لكل سائح يعتمد على إجمالي عائدات السياحة في كل دولة مقسومًا على عدد السياح الوافدين في نفس العام.