أخبار الاقتصاد المصرى: التمكين الاقتصادى للمرأة قضية محورية في رؤية مصر 2030

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القاهرة - سامية سيد - تنوعت اليوم الأحد 7-3-2021 أخبار الاقتصاد المصرى بين لقاءات رسمية وتصريحات وزارية مهمة، من أبرزها خطة تمكين المرأة اقتصاديا.. تعرف على التفاصيل

وزيرة التخطيط: التمكين الاقتصادى للمرأة قضية محورية في رؤية مصر 2030

شاركت اليوم الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية –عبر الفيديو كونفرانس؛ في احتفالية يوم المرأة العالمي "اختيار التحدي" والذي يقام تحت رعاية شركة بيبسيكو مصر، بحضور محمد شلباية، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة بيبسيكو مصر.

وخلال كلمتها استعرضت الدكتورة هالة السعيد مسيرتها منذ عملها كأستاذ مساعد في الاقتصاد وعملها كمدير تنفيذي للمعهد المصرفي، ثم كعميد لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية حتى تولي منصب وزير التخطيط، مشيرة إلى أنها خلال عملها كمدير تنفيذي للمعهد المصرفي المصري الذي يعد الذراع التدريبي التابع للبنك المركزي المصري ومركز أبحاثه وبيت خبرته، هدفت إلى تحويله إلى مركز للمعرفة والخبرة للقطاع المصرفي والمالي، ومصدر غني لرأس المال البشري.

فوربس تعلن قائمة أقوى الرؤساء التنفيذيين لعام 2021 و15 مصريا ضمن القائمة

أعلنت مجموعة فوربس قائمة "أقوى الرؤساء التنفيذيين في الشرق الأوسط 2021"، التى تضم قيادات تنفيذية تمثل أهم المؤسسات التي تسهم في مسيرة نمو اقتصادات الشرق الأوسط.

وتصدر القائمة مجموعة من الرؤساء التنفيذيين المصريين في القائمة، التي ضمت كلا من الفريق أسامة ربيع ، رئيس هيئة قناة السويس، وهشام عكاشة ، رئيس البنك الأهلى المصرى، وحاتم دويدار ، الرئيس التنفيذي لمجموعة اتصالات، ومحمد الأتربي رئيس بنك مصر، وحسين أباظة الرئيس التنفيذى بالبنك التجاري الدولي، وأحمد عبد العال ، الرئيس التنفيذي لمجموعة المشرق، وباسل جمال ، الرئيس التنفيذي لمصرف قطر الإسلامي، وعادل اللبان ، الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك الأهلى المتحد والعضو المنتدب.

وتشمل القائمة أيضا هشام طلعت مصطفى، رئيس مجموعة طلعت مصطفي القابضة، وأسامة بشاى ، الرئيس التنفيذي لمجموعة أوراسكوم كونستراكشون، وإلهام محفوظ ، رئيس الجهاز التنفيذي البنك التجارى الكويتي، ورشدي زكريا ، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران القابضة، وعادل حامد ، الرئيس التنفيذي شركة المصرية للاتصالات، وشريف بشارة ، الرئيس التنفيذي لمجموعة محمد وعبيد الملا، وسيد فاروق رئيس شركة المقاولون العرب، وكريم عوض الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرمس.

2,8 مليار جنيه ضرائب ورسوم جمارك السويس فى فبراير الماضى

استعرضت الحكومة، الجهود المبذولة من رجال الجمارك لتذليل العقبات وتيسير الإجراءات الجمركية أمام مجتمع الأعمال؛ بما يُسهم في تحسين أداء العمل بالإدارات الجمركية، وتقليص زمن الإفراج الجمركي، على النحو الذي يساعد في تلبية احتياجات السوق المحلية، واستقرار الأسعار.

تلقت الحكومة تقريرًا من السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، أشار فيه إلى أن الإدارة المركزية لجمارك السويس برئاسة أحمد أبو الحسن، قامت بالإفراج عن مشمول 8 آلاف و878 شهادة جمركية خلال شهر فبراير الماضي، للسلع الاستراتيجية، ومستلزمات الإنتاج، والبضائع العامة ومنها: الخيوط والمنسوجات، والأجهزة الكهربائية، وأجهزه الاستقبال، والسيارات وقطع غيارها، والزيوت، والبلاستيك، والقمح، والمنتجات البترولية، وغيرها.

أضاف التقرير أن الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن شهادات الوارد بجمارك السويس خلال شهر فبراير الماضي بلغت 819 مليونًا و951 ألف جنيه، بينما بلغت ضرائب القيمة المضافة مليارًا و767 مليونًا و423 ألف جنيه، وبلغت الرسوم الأخرى المحصلة عن تلك الشهادات نحو 236 مليونًا و155 ألف جنيه.

الغرف التجارية: انتهاء الاستعدادات بكل أسواق الجمهورية لإقامة معارض "أهلا رمضان"

أعلن الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة المهندس إبراهيم العربي انتهاء الاستعدادات بكافة أسواق الجمهورية علي كافة المحاور الجغرافية لإقامة معارض "أهلا رمضان " والذي ستنطلق هذا العام تحت شعار "معا من أجل مصلحة المستهلك" لاستقبال شهر رمضان المبارك، حيث سيتم توفير السلع الأساسية من المصنع والمستورد مباشرة إلى المستهلك بهدف خفض تكلفة التداول وبالتالى الأسعار، بالاضافة إلى الخصومات الممنوحة منهم، وذلك بالشراكة بين القطاع الخاص والذي يمثله الاتحاد العام للغرف التجارية والقطاع العام وتحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وتأتي تلك المبادرة كاستجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لضمان توافر أفضل السلع بأسعار منافسة فى كافة أنحاء مصر وتحقيق استقرار الأسواق قبل بدء الشهر الكريم وما يتواكب معه في ارتفاع من حجم الطلب .

وأشار في بيان صدر اليوم أن المركز الرئيسي للمعرض سيقام بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات وذلك بالتواكب مع معارض "أهلا رمضان" التى تنظمها الغرف التجارية بالمحافظات .

غرفة شركات السياحة تقترح تخصيص 200 ألف جرعة لقاح كورونا للحجاج المصريين

تقدم أعضاء لجنة الثلاثين من مندوبي غرفة شركات السياحة ووكالات السفر لدى الاتحاد المصري للغرف السياحية بطلب إلى الدكتور نادر الببلاوي رئيس لجنة تسيير الأعمال، طالبوا فيه التنسيق مع الاتحاد المصري للغرف السياحية وكلًا من اللجنة العليا لمكافحة كورونا ووزارات الصحة والداخلية والخارجية المصرية لطلب شراء 200 ألف جرعة من لقاح فيروس كورونا، وتوقيع بروتوكول خاص مع الجانب السعودي لتخصيص حصة حج هذا العام للحجاج المصريين غير منقوصة عن الأعداد المخصصة لها خلال الأعوام السابقة.

وذكر أعضاء لجنة الثلانين في المذكرة التي تقدموا بها، أن قطاع الشركات ويمثله غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة يستطيع تحمل كافة تكاليف التطعيم سواء حجاج قرعة السياحة أو قرعة الداخلية، وتقدم جزء من هذه اللقاحات إلى العاملين بمطارات مصر المختلفة التي يسافر منها الحجاج المصريين.