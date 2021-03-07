شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح أسمنت الشرقية ترتفع 20% في 2020 وإدارتها تُوصي بتوزيع 2.5 ريال للسهم والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت نتائج أعمال شركة أسمنت المنطقة الشرقية، المُعلنة اليوم الأحد، ارتفاعاً في الأرباح بنسبة 19.9% خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق تداول المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 217 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 181 مليون ريال في العام 2019.

وحققت الشركة أرباحاً تشغيلية بلغت 207 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 161 مليون ريال خلال العام 2019.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال العام 2020 إلى زيادة كمية وقيمة مبيعات الأسمنت، انخفاض تكلفة المبيعات، بالإضافة إلى انخفاض مصاريف إدارية وعمومية.

وارتفعت المبيعات إلى 742 مليون ريال خلال العام 2020، مُقابل مبيعات بلغت 729 مليون ريال خلال العام 2019.

وفي بيان مُنفصل، أوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة، بقيمة 215 مليون ريال عن العام 2020.

وأفادت الشركة، بأن الأرباح سيتم توزيعها على عدد 86 مليون سهم، بواقع 2.5 ريال للسهم، وبنسبة 25% من قيمة السهم الاسمية.

يُذكر أن الشركة حققت خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، صافي أرباح بلغ 158 مليون ريال، مُقابل صافي أرباح بلغ 114 مليون ريال خلال الفترة المُقابلة من العام 2019.