شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي التجاري يعتزم استرداد صكوك من الفئة 1 بقيمة 2.7 مليار ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قرر البنك الأهلي استرداد كامل الصكوك المصدرة من الفئة 1 والبالغ قيمتها 2.7 مليار ريال، بالقيمة الاسمية لها، وذلك في في تاريخ الاستدعاء الأول، الموافق 23 مارس الجاري.

وأفاد البنك، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأحد، إنه سيتم تحويل مبالغ القيمة الاسمية للصكوك إضافة إلى أي أرباح دورية مستحقة التوزيع (للفترة المنتهية في 23 مارس 2021) إلى حملة الصكوك في هذا التاريخ، وذلك بحسب حصة ملكية كُلٍ منهم بتاريخ 8 مارس الجاري.

يُذكر أن هذه الصكوك طُرِحت طرحاً خاصاً في تاريخ 23 ديسمبر 2015، بعدد 2.7 ألف صك وبمبلغ قدره 2.7 مليار ريال سعودي، تحت تصنيف "رأس مال ثانوي من الفئة 1" وفقاً لاتفاقية بازل 3 الإطارية.

وتجدر الإشارة إلى أن البنك حقق صافي أرباح بلغ 11.41 مليار ريال خلال العام 2020، مقابل أرباح بلغت 11.44 مليار ريال في العام المنتهي في 31 ديسمبر 2019.

وحقق البنك صافي دخل من العمولات بلغ 16.7 مليار ريال مقابل صافي دخل عمولات بلغ 16.4 مليار ريال خلال العام 2019.

وأرجع البنك ارتفاع الأرباح خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2020 إلى ارتفاع إجمالي دخل العمليات، والذي قابله جزئياً ارتفاع إجمالي مصاريف العمليات متضمنة خسائر الائتمان.