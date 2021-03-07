شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة بوان تُوصي بتوزيع 60 هللة للسهم عن النصف الثاني من 2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أوصى مجلس إدارة شركة بوان بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة، بقيمة 36 مليون ريال عن النصف الثاني من العام 2020.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأحد، بأن الأرباح سيتم توزيعها على عدد 60 مليون سهم، بواقع 60 هللة للسهم، وبنسبة 6% من قيمة السهم الاسمية.

وأشار البيان إلى أن أحقية الأرباح ستكون لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بنهاية يوم انعقاد الجمعية العامة المقبلة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

وتجدر الإشارة إلى أن بوان قامت بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن النصف الأول من عام 2020، بقيمة 24 مليون ريال وبواقع 0.4 ريال لكل سهم.

يُذكر أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 90.2 مليون ريال خلال العام 2020، مقابل أرباح بلغت 26.6 مليون ريال في العام 2019.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال العام 2020 إلى ارتفاع إجمالي الدخل متأثراً بارتفاع الإيرادات، وانخفاض تكاليف التمويل ومصاريف التشغيل وارتفاع الإيرادات الأخرى، وذلك على الرغم من انخفاض أرباح استبعاد وتقييم الإستثمار في موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة وارتفاع مصاريف الزكاة وخسائر الانقطاع في أحد الأنشطة التشغيلية.