شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة "فتيحي" تُوصي بتخفيض رأس المال وتوزيع 20 هللة للسهم عن النصف الثاني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أوصى مجلس إدارة شركة مجموعة فتيحي القابضة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من العام المالي 2020، بقيمة 11 مليون ريال.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأحد، بأن الأرباح سيتم توزيعها على عدد 55 مليون سهم، بواقع 20 هللة للسهم، وبما نسبته 2% من القيمة الاسمية للسهم.

وبحسب البيان، تُستحق الأرباح يوم الخميس الموافق 11 مارس الجاري، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم في يوم الاستحقاق، والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يتم التوزيع في 31 مارس 2021.

وفي بيان مُنفصل، أوصى مجلس إدارة المجموعة بتخفيض رأسمال الشركة من 550 مليون ريال إلى 275 مليون ريال، بنسبة 50%.

وبذلك تتراجع عدد الأسهم من 55 مليون سهم إلى 275 مليون سهم، بإلغاء نسبة 50% من عدد الأسهم وتعويض المساهمين بذلك.

وأفادت المجموعة بأنه سيتم تمويل عملية تخفيض رأس المال عن طريق استخدام الفائض من أرصدة النقدية في الشركة مع الإعلان عن جميع التفاصيل من خلال تعميم المساهمين وفقا للإجراءات النظامية.

هذا ولن يكون هناك أثر جوهري لتخفيض رأس المال على التزامات وعمليات أو أداء الشركة المالي أو التشغيلي. وتتوقع الإدارة أن يكون للتخفيض أثر إيجابي على نسب مؤشرات الأداء والربحية للشركة.

وتجدر الإشارة إلى أن المجموعة حققت صافي أرباح بلغ 30 مليون ريال خلال العام 2020، مُقابل خسائر بلغت 9.5 مليون ريال في العام 2019.

وأرجعت الشركة تحقيق الأرباح خلال العام 2020 إلى تحقيق ربح من بيع أسهم شركة زميلة -شركة الجوف للتنمية الزراعية- بلغ 32.1 مليون ريال خلال عام 2020، مقارنةً بعدم تحقيق ربح بيع خلال العام 2019، وذلك في إطار استراتيجية مجموعة فتيحي القابضة، عملاً بقرار مجلس إدارة المجموعة ببيع جزء يبلغ ما نسبته 5.01% من رأسمال شركتها الزميلة شركة الجوف للتنمية الزراعية حسب إعلان الشركة المنشور على موقع تداول بتاريخ 15 سبتمبر 2020.