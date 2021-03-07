شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال قياسي على التجارة الإلكترونية في الإمارات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365” (وام)

شهدت التجارة الإلكترونية في دولة الإمارات تطوراً كبيراً عبر مواقع الشبكة العنكبوتية وقنوات التواصل الاجتماعي خلال العام 2020، ما عزز النشاط في هذا النوع من التجارة التي باتت تستحوذ على النسبة الأكبر من مبيعات كافة القطاعات السلعية والخدمية في الأسواق العالمية.

230 شهادة عدم ممانعة خلال 2020

وتظهر إحصائيات هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية أن عدد شهادات عدم الممانعة لمزاولة نشاط إلكتروني التي أصدرتها بالتعاون مع دوائر التنمية الاقتصادية في الدولة وصل إلى 230 شهادة خلال عام 2020.

وأكدت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية أن تقديم هذه الخدمة يتم بالتنسيق مع الدوائر الاقتصادية لمن يرغب من رواد الأعمال والشركات والأشخاص وذلك لاستكمال أي إجراءات حكومية أخرى من أجل إطلاق خدمات إلكترونية أو مواقع أو تطبيقات. حيث يتم توضيح جميع الاشتراطات الواجب توافرها لإصدار هذه الشهادة، دون مقابل.

وأوضحت أن هذه الإجراءات ساهمت خلال الفترة الماضية في تعزيز التحول الرقمي في الإمارات وذلك من خلال تقديم خدمات إلكترونية متوافقة مع التشريعات والمتطلبات في الدولة بشكل استباقي ما يقلل من التكاليف والمخاطر التي قد تواجه مثل هذا النوع من الخدمات.

وتعمل إدارة التجارة الإلكترونية في هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية على توفير البيئة التنظيمية الجاذبة وتطوير مبادرات إلكترونية تمكّن من تأمين المعاملات والتجارة الإلكترونية في دولة الإمارات.

وتتنوع أنشطة التجارة الإلكترونية التي حصلت على شهادات عدم ممانعة لممارسة الأعمال في الدولة وتستند بالأساس إلى الأنشطة المعتمدة في دوائر التنمية الاقتصادية المعنية في جميع إمارات الدولة.

وكانت جميع إمارات الدولة شهدت خلال الفترة الماضية إطلاق العديد من المبادرات المبتكرة لتشجيع هذا النوع من التجارة حيث أطلقت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي رخصة المتاجرة الإلكترونية «تاجر أبوظبي» المخصصة لرواد الأعمال لممارسة نشاطهم عبر المواقع الإلكترونية وقنوات التواصل الاجتماعي.

من جانبها أطلقت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي برنامج رخصة تاجر من دبي التي تتيح مزاولة الأعمال الحرة والتجارة من المنزل وعبر مواقع التواصل الاجتماعي وفق تسهيلات تساهم في تشجيع هذا النوع من التجارة.

ووفرت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة «رخصة اعتماد» لأصحاب المشاريع المنزلية والإلكترونية في الإمارة في حين وفرت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة مبادرة «التاجر الافتراضي» وذلك لدعم أصحاب المشاريع التي تدار عبر قنوات التواصل الاجتماعي، والمواقع الإلكترونية، والتطبيقات الذكية.

موقع «Tasjeel.ae» يسجل نمواً قياسياً أثناء تفشي الوباء

شهد موقع «تسجيل دوت إيه إي» (Tasjeel.ae)، شركة استضافة مواقع الويب ومسجل نطاق «ae.» المعتمد، نمواً قياسياً على حجز أسماء المواقع بنسبة 83% خلال فترة انتشار الوباء.

وقال وحيد عزيز، الرئيس التنفيذي لـ«تسجيل»: «إن الاشتراك الجديد في Tasjeel.ae نما العام الماضي مقارنة بعام 2019 بنسبة 81%، فضلاً عن نمو عمليات تسجيل النطاقات الجديدة ae. بنسبة 83%». وأضاف: «زاد ذلك النمو، بالإضافة إلى تجديد عملائنا لنطاقاتهم، إجمالي حصتنا في السوق من نطاقات.ae بنسبة 48.5% منذ بداية الوباء».