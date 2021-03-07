شكرا لقرائتكم خبر عن 10 إفصاحات في أسواق الأسهم بالإمارات والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عادي
7 مارس 2021
18:49 مساء
قراءة دقيقتين
- دعا سوق أبوظبي للأوراق المالية الشركات المدرجة بتزويده بقائمة الأشخاص المعنيين بالتواصل معه، والتي تضم أسماء الأشخاص الذين لهم صلاحية الدخول على نظام الإفصاح الإلكتروني.
- أعلنت شركة «الإمارات للمرطبات» مقدار الخسائر المتراكمة لديها، والتي بلغت 11.36 مليون درهم، تشكل 37.86% من رأسمالها.
- صادقت الجمعية العمومية لشركة «الخليج للمشاريع الطبية» المنعقدة، على توزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 10 % من رأس المال عن عام 2020.
- يناقش مجلس إدارة شركة «دانة غاز» توزيع أرباح نقدية مقترحة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر/كانون الأول 2020، خلال اجتماعه يوم 10 مارس/آذار الجاري، إلى جانب مناقشة سياسة توزيع الأرباح، والدعوة لانعقاد الجمعية العمومية في إبريل/نيسان القادم.
- أوصى مجلس الإدارة لشركة «رأس الخيمة للدواجن والعلف» بتوزيع أسهم منحة للمساهمين بنسبة 10% من رأس المال عن عام 2020.
- تعقد شركة البحيرة الوطنية للتأمين اجتماع الجمعية العمومية السنوية في 29 مارس الجاري؛ للنظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية على السادة المساهمين بنسبة 10% من رأس المال، وبقيمة 25 مليون درهم.
- يجتمع مجلس إدارة «الشارقة للأسمنت والتنمية الصناعية» في 11 مارس الجاري؛ لمناقشة التوصية بتوزيع أرباح عن العام الماضي.
- أعلنت شركة «أبوظبي لبناء السفن» استقالة الدكتور فهد سيف ناصر هرهره اليافعي من عضوية المجلس لأسباب شخصية.
- أوصى مجلس إدارة شركة «مخازن زي» بعدم توزيع أرباح على المساهمين عن العام 2020، ودعوة الجمعية العمومية للانعقاد في 7 إبريل القادم.
- تراجعت الخسائر المتراكمة لشركة وطنية للتكافل «وطنية» من 71.2 مليون درهم إلى 46.4 مليون درهم في نهاية العام الماضي، بما يعادل 31% من رأس المال. وأكدت الشركة اتخاذها العديد من الإجراءات، التي ساعدتها على تحقيق أرباح سنوية منذ 2016.
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