شكرا لقرائتكم خبر عن «أبوظبي الإسلامي»: فتح الحساب عبر القنوات الرقمية يتضاعف 5 مرات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أطلق مصرف أبوظبي الإسلامي مركز تحليل البيانات المتميز، منصة متكاملة لتحليل البيانات الفورية وتصويرها، مما سيمكن المصرف من الارتقاء بكفاءة عملياته وتحسين أدائه، وتعزيز مرونته في مواجهة تحديات وظروف السوق المختلفة بفاعلية وجدارة تامتين.

وقد أظهرت بيانات الدراسة البحثية الجديدة، الصادرة عن مركز تحليل البيانات المتميّز خلال يناير 2021، أن 52% من حسابات العملاء الجديدة لدى مصرف أبوظبي الإسلامي تم فتحها عبر القنوات الرقمية، محققاً نمواً بواقع 5 مرات مقارنة مع يناير 2020. كما كشفت بيانات الدراسة أن 78% من عملاء المصرف يستخدمون المنصات الرقمية التابعة للمصرف، بنمو قدره 8% مقارنة بشهر يناير 2020.

وقال إيهاب إسماعيل مدير تحليل البيانات لدى مصرف أبوظبي الإسلامي: «تتمثل رؤيتنا في تمكين عملائنا من تحقيق طموحاتهم وأهدافهم المالية من خلال تزويدهم بتجربة مصرفية تجمع بين السلاسة والراحة والكفاءة العالمية. وقد شهد المصرف إقبالاً كبيراً على أدواته الرقمية، لاسيما في ظل تنامي شريحة العملاء ممن يتطلعون إلى حلول مصرفية شاملة، مثل خدماتنا ومنتجاتنا. ونحن فخورون بتسجيل أكثر من 750 ألف مستخدم نشط عبر منصاتنا وقنواتنا المصرفية الرقمية. ويأتي إطلاق مركز تحليل البيانات المتميز كخطوة أخرى ضمن جهودنا المستمرة لتوظيف إمكانات البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي، بهدف تحقيق مزيد من القيمة عبر تطوير محفظة جديدة من الحلول والمنتجات المصرفية المخصصة».

وقد سلّطت نتائج الدراسة البحثية الصادرة عن المركز الضوء على مدى إقبال عملاء مصرف أبوظبي الإسلامي على المنصات والقنوات الرقمية، حيث أظهرت قيام العملاء بإنجاز معاملاتهم التالية عبر الإنترنت: 99% من إجمالي التحويلات النقدية، و78% من معاملات فحص جدارة العملاء، و62% من تحديثات بيانات العملاء، و46% من مبيعات التمويل الجديدة.