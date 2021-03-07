قفزة في عدد مطوري التطبيقات في متجر «هواوي»

يعد متجر تطبيقات «هواوي» واحداً من ثلاثة أكبر متاجر التطبيقات على مستوى العالم، وقد حقق هذا المتجر إنجازات عديدة خلال تطوره المستمر بعد عام واحد من الكشف عن خططه لتوسيع منظومته المتكاملة خلال ملتقى عالم الهواتف النقالة في عام 2020.

وأصبح المتجر يضم الآن 2.3 مليون من المطورين المسجلين بزيادة 77% مقارنةً بالعام الماضي. في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وصل عدد المطورين المسجلين إلى أكثر من 45 ألفاً بحلول 31 ديسمبر 2020،

وقد ازداد عدد الجمهور العالمي إلى 530 مليون مستخدم نشط شهرياً، ما يدل على تأثير متجر تطبيقات «هواوي» المتزايد على المطورين ومستخدمي الهاتف المحمول في جميع أنحاء العالم، ولقد سُجل عالمياً 120 ألف تطبيق متكامل مع منظومة خدمات هواوي للموبايل المتكاملة على متجر تطبيقات «هواوي» وبزيادة سنوية 118%.

وشهد المتجر أيضاً معدل تنزيل تطبيقات وصل إلى 384.4 مليار مرة في عام 2020، محققاً زيادة 174 مليار مرة مقارنةً بالعام السابق، وتحتل الألعاب مركز الصدارة في هذا التوسع مع توفر أكثر من 500% من الألعاب الآن في المتجر مقارنةً بالعام الماضي، ويعد عملاء هواوي من ضمن أول من اختبروا تجارب اللعب الجديدة والمبتكرة في جميع أنحاء العالم مع إطلاق العديد من الإصدارات العام الماضي بما في ذلك: AFK Arena وAsphalt 9: Legends وClash of Kings وغيرها الكثير.

وقال تشانغ تشي مدير الشراكات العالمية وتطوير الأعمال البيئية لدى مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين إنّ تلك الأرقام دليل على التطور المستمر لمتجر تطبيقات «هواوي» كسوق تطبيقات عالمي بجدارة: في نهاية عام 2019 كانت هناك 25 دولة حول العالم تضم أكثر من مليون مستخدم لمتجر تطبيقات «هواوي»، ونما هذا الرقم الآن ليصل إلى 42 دولة، وما نزال نشهد نمواً قوياً في الأسواق كافة في أوروبا وأمريكا اللاتينية وآسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وأفريقيا.

كانت تطبيقات مثل PicsArt من بين أوليات التطبيقات المستفيدة من مكانة هواوي في سوق الهاتف المحمول في الصين، حيث تفتخر الآن بأكثر من 300 مليون تنزيل في الصين، وقد شهدت FaceTune 2 وMondly نجاحات مماثلة، حيث تلقت 2.2 مليون و350 ألف تنزيل على التوالي.

علاوة على ذلك، ساعدت متجر تطبيقات «هواوي» أكثر من 10 آلاف تطبيق صيني على دخول الأسواق الخارجية لتنويع تجربة تطبيقات المستخدمين العالمية.