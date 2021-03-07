شكرا لقرائتكم خبر عن ربع التحويلات المالية في الإمارات ترسلها سيدات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشفت مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي في الإمارات، تسجيل زيادة في معدلات التحويلات المالية التي أجرتها السيدات في الدولة خلال عام 2020، ما يسلط الضوء على دور المرأة المتنامي في النهوض بالاقتصاد العالمي.

وبحسب البيانات التي جمعتها المجموعة من شركات الصيرفة والتحويل المالي الأعضاء، أرسلت السيدات 25% من إجمالي الحوالات في الدولة لعام 2020، كما أوضحت البيانات أن التحويلات المالية التي أجرتها السيدات الآسيويات في الإمارات سجّلت أعلى معدلات النمو السنوية، تليها السيدات من الدول العربية وإفريقيا، على الترتيب.

وحلت الإمارات في المرتبة الثانية عالمياً بين أكبر مصدري التحويلات على مستوى العالم، بحسب تقرير حديث للبنك الدولي ضمن تقرير الهجرة والتنمية، بتحويلات وصلت قيمتها إلى 44.96 مليار دولار في 2019.

وكانت دول مثل الفلبين والهند وباكستان ونيبال وسريلانكا وإندونيسيا، ومصر والمغرب وأوغندا، على رأس قائمة ممرات التحويل المالي في أوساط السيدات في الدولة.

وأشارت هيئة الأمم المتحدة للمرأة إلى أن السيدات يُشكلن حوالي نصف عدد المغتربين الذين يعيشون ويعملون خارج دولهم الأصلية، والبالغ 244 مليون نسمة.

وشهدت الأعوام الماضية تزايد التمثيل النسائي في مجال اليد العاملة المهاجرة، ويأتي ذلك مخالفاً للاعتقاد السائد الذي يضع السيدات في دور المتفرج ضمن عملية الهجرة، ويختصر دورهن في معادلة السفر بالاعتماد على أزواجهن أو معاملات لم الشمل الأسري.

من جانب آخر، كشفت البيانات الصادرة عن مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي في الإمارات، أن انتشار مرض «كوفيد ـ 19» كان له أثر هامشي على التحويلات المالية التي تقوم بها السيدات؛ إذ سجّلت الفردان للصرافة؛ إحدى أعضاء المجموعة، زيادة 12.6% في معدلات التحويلات المالية من جانب السيدات عام 2020، مقارنة مع العام الماضي، بينما أعلنت لولو للصرافة، العضو في المجموعة، تسجيل زيادة بنسبة 2.63% و17.77% في عام 2020، مقارنة مع عامي 2019 و2017، على الترتيب.