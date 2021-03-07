شكرا لقرائتكم خبر عن حمدان بن زايد: المرأة الإماراتية نموذج مشرف للعطاء والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، الأحد: إن المرأة الإماراتية نموذج مشرف للعطاء والإنجازات المتواصلة.

وقال سموه في تغريدة على «تويتر»: في اليوم العالمي للمرأة، نبارك لأم الإمارات على ما وصلت إليه المرأة من ريادة وتمكين ومشاركة فاعلة في بناء الوطن، المرأة الإماراتية نموذج مشرف للعطاء والإنجازات المتواصلة، وحضور دائم في مختلف المجالات..هي شريكة الحاضر وصانعة المستقبل.. كل عام ونساء الإمارات والعالم بخير.