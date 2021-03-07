الإمارات تشارك العالم الاحتفاء بـ«يوم المرأة»

تشارك الإمارات العالم، اليوم، احتفاله بيوم المرأة العالمي الذي يصادف 8 مارس من كل عام، فيما باتت المناسبة فرصة للاحتفاء بالإنجازات المحققة خلال عام.

ومع الظروف الاستثنائية التي فرضها انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» وتزامناً مع إطلاق الأمم المتحدة احتفالية هذه العام تحت شعار «المرأة في الصفوف القيادية لتحقيق مستقبل من المساواة في عالم «كوفيد- 19»»، احتفاء بالجهود الهائلة للنساء في مواجهة أزمة الفيروس، وقد لعبت المرأة دوراً محورياً في التصدي لتداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد منذ البدايات وحتى الآن.

وتجاوز دور الإمارات في حماية المرأة خلال الجائحة، الجانب المحلي لينطلق نحو العالمية من خلال العديد من المبادرات وأبرزها إطلاق برنامج فاطمة بنت مبارك للتطوع، وعيادات صحة المرأة الافتراضية العالمية للتطبيب عن بُعد، كأول مبادرة دولية للتطبيب الافتراضي تقدم خدمات تشخيصية وعلاجية ووقائية مجانية للنساء في مختلف دول العالم، فضلا عن المساعدات الطبية والإنسانية الإماراتية التي وصلت إلى كل بقاع الأرض والتي استهدفت بالدرجة الأولى النساء والأطفال.

وبالعودة إلى شعار اليوم الدولي للمرأة، فقد جاء اختياره من قبل الأمم المتحدة بناء على الموضوع الرئيس للدورة الـ 65 للجنة وضع المرأة، «المرأة في الحياة العامة، والمشاركة المتساوية في صنع القرار»، وفي هذا السياق تعد الإمارات نموذجاً عالمياً رائداً؛ حيث تحتل المركز الأول إقليمياً و18 عالمياً في مؤشر الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين، كما تحتل المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في تقرير البنك الدولي «المرأة وأنشطة الأعمال والقانون» 2021، محققة العلامة الكاملة في خمسة محاور هي: حرية التنقل، والعمل، والأجور، وريادة الأعمال، والمعاش التقاعدي، كما أصدرت الإمارات خلال عامي 2019 و2020 نحو 11 قانوناً جديداً وتعديلاً تشريعياً عززت حقوق المرأة.

ففي مجال العمل، أصدرت الإمارات المرسوم بقانون اتحادي رقم 6 لسنة 2020 الخاص بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل، والذي نص على مساواة أجور النساء بالرجال في القطاع الخاص، ومنح العامل في القطاع الخاص «إجازة والدية» مدفوعة الأجر لرعاية طفله، لتكون بذلك دولة الإمارات أول دولة عربية تمنح إجازة الوالدية للعامل في القطاع الخاص، كما أصدرت الإمارات قراراً في عام 2019 بالمساواة في الرواتب والأجور بين الجنسين في الجهات الحكومية، لتكون الإمارات بذلك أول دولة في المنطقة تصدر تشريعاً من هذا النوع.

وينص القانون الإماراتي على إلغاء جميع القيود المفروضة على النساء العاملات في ساعات الليل والعمل في الوظائف الشاقة كقطاعات التعدين والإنشاءات والتصنيع والطاقة والزراعة والنقل، لإعطاء المرأة الحق في العمل في هذه الصناعات، كما لا يسمح القانون صاحب العمل إنهاء خدمة المرأة العاملة أو إنذارها بسبب حملها، كذلك يحظر قانون تنظيم العمل التمييز بين الموظفين في الحصول على الوظائف والترقي، كما يحظر التمييز بين الجنسين في الأعمال ذات المهام الوظيفية الواحدة.

وفي مجال المشاركة السياسية، صدر عام 2019 قرار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، برفع نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50 في المئة.

وشملت القوانين الجديدة والتعديلات التشريعية مكتسبات جديدة للمرأة في مجال الحماية؛ حيث أصدرت الإمارات قانوناً للعنف الأسري يحمي جميع الأفراد ذكوراً وإناثاً دون تمييز، كما أصدرت قانوناً يعاقب بالحبس والغرامة أو بإحدى العقوبتين من تعرض لأنثى على وجه يخدش حياءها.

وأجرت الإمارات في عام 2020 تعديلات على قانون العقوبات تم بموجبه إلغاء المادة التي تمنح العذر المخفف فيما يسمى «بجرائم الشرف».

وفي مجال مكافحة التمييز، أصدرت الإمارات في عام 2019 قانون مكافحة التمييز والكراهية يحظر كافة أشكال التمييز على ساس الجنس، كما أصدر مصرف الإمارات المركزي في العام ذاته تعميماً لجميع البنوك وشركات التمويل والصرافة العاملة في الدولة بشأن المساواة بين الجنسين وعدم التمييز في المعاملات المصرفية، كذلك شهد عام 2019 صدور قرار مجلس الوزراء بتمثيل المرأة في السلك القضائي.

وتقف دولة الإمارات في مقدمة الدول المناصرة لحقوق المرأة على المستوى العالمي عبر سلسلة من المبادرات والبرامج التي تستهدف دعم وتمكين المرأة في العديد من المجتمعات والدول، مستندة في ذلك إلى تجربتها المحلية الرائدة التي باتت محل إشادة وتقدير إقليمي ودولي. (وام)