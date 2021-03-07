شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية أبوظبي تنظم مسابقة رياضية للمشي عن بُعد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”

تزامناً مع اليوم الرياضي الوطني، تنظم بلدية مدينة أبوظبي، التابعة لدائرة البلديات والنقل، مسابقة رياضية للمشي عن بُعد بعنوان (تحدي مارس)، ضمن مبادرة «رياضة بلا حدود»، وذلك بالتعاون مع شركة فورود للإدارة الرياضية، خلال الفترة من 1 إلى 30 مارس 2021. وتهدف المسابقة، التي يشرف عليها مركز بلدية الشهامة وتستقطب مشاركات جميع أفراد المجتمع، إلى تشجيع الجمهور على ممارسة الرياضة وجعلها أسلوب حياة؛ حيث يتم فيها استخدام تطبيق (Pacer) لتسجيل عدد الخطوات الذي يمشيها المتسابق يومياً وتخوله للمنافسة على الفوز. ويتيح التطبيق للمشتركين فرصة متابعة نتائجهم بشكل مباشر ومعرفة النتائج بكل شفافية؛ حيث سيقوم المشارك بالتسجيل في البرنامج من خلال الساعة الرياضية أو الهاتف الذكي، ومع بدء المسابقة في الساعة العاشرة من صباح الأول من مارس سيتم احتساب الخطوات اليومية خلال 24 ساعة، وتنتهي المسابقة الساعة التاسعة من مساء الثلاثين من مارس. جدير بالذكر أن المشتركين الذين سيدخلون في التنافس هم من يصلون إلى 6556 خطوة في اليوم؛ حيث تم اختيار هذا الرقم بناء على استطلاع للرأي قامت به شركة فورود للإدارة الرياضية، مع العلم بأن معدل المشي اليومي العادي للشخص هو 3000 خطوة تقريباً.