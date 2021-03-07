شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة الجيزة تبحث مع مجلس الأعمال اليمنى زيادة التعاون وتأسيس شعبة لرجال الأعمال العرب والان مع تفاصيل الخبر
وقال محمد إمبابي رئيس الغرفة التجارية بالجيزة إن الاجتماع تناول بحث زيادة التعاون بين منتسبي الغرفة ومجلس الأعمال اليمني من خلال تلبية احتياجات السوق اليمني، مضيفا أن الاجتماع تناول أيضا بحث إقامة معرض مشترك بين الغرفة التجارية والمجلس لإقامة معارض مشتركة في البلدين قبل شهر رمضان.
ومن جانبه اقترح محمد المجاهد رئيس مجلس الأعمال اليمني على الغرفة التجارية بمحافظة الجيزة تأسيس شعبة لرجال الأعمال والمستثمرين العرب في الغرفة التجارية، الأمر الذي سيكون له مردود فعلي لتسهيل الاشكاليات والصعوبات، كما أثنى على التسهيلات والرعاية التي تمنحها جمهورية مصر العربية لأبناء اليمن المقيمين والزائرين برعاية كريمة من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي .