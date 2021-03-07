شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة الجيزة تبحث مع مجلس الأعمال اليمنى زيادة التعاون وتأسيس شعبة لرجال الأعمال العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت الغرفة التجارية بالجيزة اجتماعا مع مجلس الأعمال اليمني برئاسة محمد المجاهد والملحق التجاري بالسفارة اليمنية بالقاهرة أيمن زمام لبحث سبل التعاون بين الغرفة والمجلس خلال الفترة القادمة.

وقال محمد إمبابي رئيس الغرفة التجارية بالجيزة إن الاجتماع تناول بحث زيادة التعاون بين منتسبي الغرفة ومجلس الأعمال اليمني من خلال تلبية احتياجات السوق اليمني، مضيفا أن الاجتماع تناول أيضا بحث إقامة معرض مشترك بين الغرفة التجارية والمجلس لإقامة معارض مشتركة في البلدين قبل شهر رمضان.

وأضاف إمبابي في بيان للغرفة للوفد اليمني أن الفرص الاستثمارية متنوعة في مصر خلال الفترة الحالية خاصة في ظل وجود جالية يمنية كبيرة في القاهرة خلال الفترة الحالية، لافتا إلى المجالات المتوفرة بمحافظة الجيزة هي الصناعية والزراعية والسياحية لما للمحافظة من امتداد وتنوع وكثافة سكانية تبلغ عشرة مليون نسمة مع اكثر من 250 ألف منشأة استثمارية مختلفة.

ومن جانبه اقترح محمد المجاهد رئيس مجلس الأعمال اليمني على الغرفة التجارية بمحافظة الجيزة تأسيس شعبة لرجال الأعمال والمستثمرين العرب في الغرفة التجارية، الأمر الذي سيكون له مردود فعلي لتسهيل الاشكاليات والصعوبات، كما أثنى على التسهيلات والرعاية التي تمنحها جمهورية مصر العربية لأبناء اليمن المقيمين والزائرين برعاية كريمة من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي .