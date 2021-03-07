شكرا لقرائتكم خبر عن شركة "I-Events" تطلق "جوائز مصر لريادة الأعمال" وتعلن الفائزين 22 مايو.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت شركة I-Events أمس السبت مؤتمرا صحفيا استعدادا لحفل تكريم 22 شابا من رواد الأعمال لتكريم المميزين منهم ضمن حفل "جوائز مصر لريادة الأعمال" والذي من المقرر إقامته يوم 22 مايو المقبل.

وحضر المؤتمر عدد من شباب رواد الأعمال وأعضاء مجلس إدارة الجائزة وأعضاء لجنة التحكيم، استعدادا لحفل تكريم 22 شابا سيتم اختيارهم من قبل لجنة تحكيم مميزة تتكون 56 عضوا من أهم رجال الأعمال والمسئولين ممن شهد لهم بالنزاهة والشرف في السوق المصري.

كما حضر الحفل المقام بهذه المناسبة أكثر من 200 مدعوا بينهم عدد كبير من رجال الأعمال الكبار ونخبة من الإعلاميين، والفنانين، المسئولين، دعما لهذا الحدث وتشجعيا للشباب على مواصلة النجاح، بعرض تجاربهم الشخصية في قيادة شركات كبرى ناجحة.

ويشترط في رجل الأعمال المستهدف أن يكون مصريا، والشركة مؤسسة من أقل من 15 سنة، بهدف التعريف بهذه الشركات، وعرض تجاربها، ليكون هؤلاء الشباب مصدر إلهام لكل شاب يريد أن يبدأ مشروعه الخاص الصغير، ويتمكنوا من إفادة بعضهم البعض، وبدء مشروعات مشتركة سويا.

وأكد عمرو منسي رئيس شركة I-Events ، في تصريح خاص لليوم السابع، أن الجائزة تستهدف شركات تعمل في 16 صناعة في السوق المصري، مثل التعليم والصحة والإعلام والهندسة والمواد الغذائية وغيرها وكل صناعة لها لجنة تحكيم خاصة بها، وأن مجلس إدارة الجائزة يتكون من نخبة من رجال الأعمال مثل أحمد السويدي ونجيب ساويرس وعلاء سبع وغيرهم، وتتكون لجنة التحكيم من 56 عضوا.

وقال منسي إن موضوع الجائزة كان حلم شخصي له يسعى لتنفيذه منذ 3 سنوات، ويعمل حاليا على إخراجه بشكل جيد لدعم الشباب، وهذا العام سيكون الدورة الأولى للجائزة، وسيحرص على استمرارها خلال السنوات المقبلة.

وأضاف أن الهدف من ذلك هو دعم الاقتصاد المصري من خلال تشجيع هذه الشركات على الاستمرار وعرض تجاربهم والاستفادة من التجارب السابقة، مشيرا إلى أنه سيتم تكريم 22 شابا من مؤسسي الشركات الناجحين، خلال حفل إلان نتيجة تقييم لجنة التحكيم يوم 22 مايو المقبل.

الكاتب الصحفي والإعلامي خالد صلاح وحرمه الإعلامية شيريهان أبو حسن

رجل الأعمال نجيب ساويرس وعمرو منسي رئيس شركة I-Events



عمرو منسي يتحدث خلال الاحتفالية



جانب من الحفل بحضور أحمد السويدي وعلاء سبع

الفنانة درة خلال الحفل





منتصر النبراوي وحرمه



جانب من الحضور في المؤتمر



عدد من الحضور خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالاحتفالية عدد من الحضور خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالاحتفالية



جانب من الحفل



جانب من الحضور في الحفل



أيمن الجميل وحرمه داليا الماسخ



خالد صلاح وحرمه الإعلامية شيريهان أبو حسن



رجل الأعمال نجيب ساويرس



محمد أبو غالي وحرمه