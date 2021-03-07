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شكرا لقرائتكم خبر عن النيل ريتز- كارلتون بقائمة أفضل عشرة فنادق بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر
وقال محمد القيعى، مدير قطاع المبيعات والتسويق بفندق النيل ريتز- كارلتون بالقاهرة، إن اختيار الفندق التاريخى ضمن العشرة الأوائل بمجلةTravel + Leisure العالمية، جاء بناء على الموقع الفريد والخدمة المميزة والمطاعم المختلفة، موضحا أن الفندق يقدم تجربه أسطورية لا تنسى، حيث يوفر للمسافرين بغرض الترفيه أو العمل ملاذاً فاخراً في قلب القاهرة الغنية بالتاريخ.
,يحمل النيل ريتز- كارلتون إرثًا غنيًا من التقاليد والرفاهية، حيث يقدم وسائل الراحة الرائعة بما في ذلك أكثر من تسعة مطاعم وبارات مميزة، ومنتجع صحي فخم، ومسبح بحجم أولمبي ومركز للياقة البدنية، وقاعة رقص كبيرة تتسع لـ 1200 ضيف، ومساحة للمناسبات في الهواء الطلق مع إطلالة خلابة على المتحف المصري، وغرف فاخرة تطل على نهر النيل و خدمات غير مسبوقة تعدكم بفرصة لا تنسى.
حمام السباحة بفندق النيل ريتز- كارلتون بالقاهرة
فندق النيل ريتز- كارلتون بالقاهرة
محمد القيعى، مدير قطاع المبيعات و التسويق بفندق النيل ريتز- كارلتون بالقاهرة