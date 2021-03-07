شكرا لقرائتكم خبر عن النيل ريتز- كارلتون بقائمة أفضل عشرة فنادق بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحتفل فندق النيل ريتز- كارلتون على ضفاف النيل، باختياره كواحد من أفضل عشرة فنادق شهيرة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من قبل المجلة الأمريكية المتخصصة فى مجال السياحة والسفر Travel + Leisure، جاء الاختيار بناء على نتائج تجارب الضيوف المقيمين بالفندق .

وقال محمد القيعى، مدير قطاع المبيعات والتسويق بفندق النيل ريتز- كارلتون بالقاهرة، إن اختيار الفندق التاريخى ضمن العشرة الأوائل بمجلةTravel + Leisure العالمية، جاء بناء على الموقع الفريد والخدمة المميزة والمطاعم المختلفة، موضحا أن الفندق يقدم تجربه أسطورية لا تنسى، حيث يوفر للمسافرين بغرض الترفيه أو العمل ملاذاً فاخراً في قلب القاهرة الغنية بالتاريخ.

,يقع فندق النيل ريتز- كارلتون على طول نهر النيل، ويضم العديد من المطاعم والحدائق المورقة ذات إطلاله على وسط المدينة وميدان التحرير، ويضم الفندق 331 غرفة مجهزة بأناقة بما في ذلك 50 جناحًا، ويقدم تجربة مميزة للزوار من جميع أنحاء العالم، حيث يمكن مشاهدة المتحف المصرى الذى يعد من أشهر الوجهات التاريخية في العالم.

,يحمل النيل ريتز- كارلتون إرثًا غنيًا من التقاليد والرفاهية، حيث يقدم وسائل الراحة الرائعة بما في ذلك أكثر من تسعة مطاعم وبارات مميزة، ومنتجع صحي فخم، ومسبح بحجم أولمبي ومركز للياقة البدنية، وقاعة رقص كبيرة تتسع لـ 1200 ضيف، ومساحة للمناسبات في الهواء الطلق مع إطلالة خلابة على المتحف المصري، وغرف فاخرة تطل على نهر النيل و خدمات غير مسبوقة تعدكم بفرصة لا تنسى.