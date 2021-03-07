شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع بورصات السعودية والبحرين ومسقط والكويت بأولى جلسات الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت بورصات الخليج، خلال تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بنسبة 1.18% رابحًا 108.80 نقطة ليغلق عند مستوى 9351.08 نقطة، بعد قرارها رفع الإجراءات الاحترازية المتعلقة بمكافحة تفشى فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في المملكة، وصعد المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بنسبة 0.21% رابحاً 3.02 نقطة ليغلق عند مستوى 1476.49 نقطة، وقفز سوق مسقط للأوراق للجلسة التاسعة على التوالي، كما ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت مدفوعة بصعود 9 قطاعات.

فيما تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 0.92% خاسرًا 23.68 نقطة ليغلق عند مستوى 2545.64 نقطة، وهبط المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، للجلسة الثالثة على التوالي، بنسبة 0.02% خاسرًا 1.29 نقطة ليغلق عند مستوى 5691.461 نقطة، وخسر رأس المال السوقي 649 مليون درهم ليغلق عند مستوى 801.974 مليار درهم.

ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 1.18% رابحًا 108.80 نقطة ليغلق عند مستوى 9351.08 نقطة، بعد قرارها رفع الإجراءات الاحترازية المتعلقة بمكافحة تفشى فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في المملكة، وصعد مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.38% رابحًا 97.53 نقطة ليغلق عند مستوى 26012.03 نقطة، وبلغ حجم التداول 573 مليون سهم بقيمة 14.8 مليار ريال.

بورصة السعودية

صعد 20 قطاعًا بسوق الأسهم السعودية، على رأسها قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 4.78%، أعقبه قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 4.31%، يليه قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 3.40%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 3.30%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 1.84%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.77%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.69%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 1.60%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 1.58%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 1.17%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 1.08%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 1.04%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 1.01%، فيما تراجع قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.16%.

وقفز 157 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "مجموعة فتحي" بنسبة 10%، ثم سهم "متطورة" بنسبة 10%، ثم سهم "معدنية" بنسبة 9.97%، وتراجع 34 سهماً على رأسها سهم "الخريف" بنسبة 2.48%، ثم سهم "باعظيم" بنسبة 1.97%، ثم سهم "جاكو" بنسبة 1.84%، فيما تصدر سهم "متطورة" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 681.7 مليون ريال سعودي.

ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.21% رابحاً 3.02 نقطة ليغلق عند مستوى 1476.49 نقطة، وبلغ حجم التداول 3.2 مليون سهم بقيمة 708.5 ألف دينار بحريني، وصعد ببورصة البحرين قطاع الصناعة بنسبة نمو 9.43% مدفوعًا بصعود سهم شركة ألمنيوم البحرين-ألبا بنسبة 1.13%، ثم قطاع الخدمات بنسبة نمو 8.27% مدفوعًا بصعود سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.71%، شركة عقارات السيف بنسبة 0.66%، شركة إي بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 0.07%.

بورصة البحرين

كما ارتفع قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 1.16% مدفوعًا بصعود سهم بنك البحرين الوطني بنسبة 0.16%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة نمو 0.46% مدفوعًا بصعود سهم مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 0.56%.

بورصة الكويت

ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.79% رابحًا 44.41 نقطة ليغلق عند مستوى 5697.73 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.96% رابحًا 59.40 نقطة ليغلق عند مستوى 6223.05 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.25% رابحًا 11.58 نقطة ليغلق عند مستوى 4660.77 نقطة، كما ارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.33% رابحًا 16.13 نقطة ليغلق عند مستوى 4844.52 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 236.4 مليون سهم بقيمة 38.2 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 9470 صفقة، وصعدت 9 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع المنافع بنسبة 3.23%، أعقبه قطاع المواد الأساسية بنسبة 3.12%، يليه قطاعي البنوك والصناعة بنسبة 0.86%، ثم قطاعي الخدمات المالية والعقار بنسبة 0.56%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.44%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.41%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.34%، فيما تراجع قطاع التكنولوجيا بنسبة 5.94%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.60%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.31%.

بورصة مسقط

ارتفع سوق مسقط للأوراق المالية بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، للجلسة التاسعة على التوالي، إذ صعد مؤشر سوق مسقط (30)، بنسبة 0.080% رابحاً 2.408 نقطة ليغلق عند مستوى 3655.168 نقطة، وبلغ حجم التداول 12.2 مليون سهم بقيمة 2.2 مليون ريال عبر تنفيذ 562 صفقة لعدد 39 سهماً.

وارتفع 21 سهماً على رأسها سهم "صناعة الكابلات العمانية" بنسبة 5.93%، ثم سهم "الوطنية العمانية للهندسة والاستثمار" بنسبة 5.43%، ثم سهم "المتحدة للتمويل" بنسبة 4.76%، فيما تراجعت 7 أسهم على رأسها سهم "بنك أهلي حق أفضلية" بنسبة 43%، ثم سهم "العمانية للاتصالات" بنسبة 4.21%، ثم سهم "الوطنية للتأمين على الحياة والعام" بنسبة 1.52%، فيما تصدر سهم "بنك مسقط" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 829.3 ألف ريال عماني.

بورصة دبي

تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.92% خاسرًا 23.68 نقطة ليغلق عند مستوى 2545.64 نقطة، وبلغ حجم التداول 115.6 مليون سهم محققة ما قيمته 152.6 مليون درهم من خلال تنفيذ 1941 صفقة لعدد 33 سهماً، وهبطت 6 قطاعات ببورصة دبي على رأسها السلع بنسبة 3.85%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 1.52%، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 1.44%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.83%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.80%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.46%، فيما ارتفع قطاعي النقل والتأمين بنسبة 1.65%، 0.05%، على التوالي.

وقفز 13 سهمًا ببورصة دبي، بختام جلسة الأحد، على رأسها سهم شركة دبي للمرطبات بنسبة 3.17%، ثم سهم شركة أرامكس بنسبة 2.34%، وتراجع 19 سهماً على رأسها سهم شركة الإمارات للمرطبات بنسبة 9.95%، ثم سهم مصرف السلام السودان بنسبة 5.09%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 10.9 مليون ورقة بقيمة 40 مليون درهم، وتراجع السهم بنسبة 0.82%.

بورصة أبو ظبي

تراجع المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، للجلسة الثالثة على التوالي، بنسبة 0.02% خاسرًا 1.29 نقطة ليغلق عند مستوى 5691.461 نقطة، وخسر رأس المال السوقي 649 مليون درهم ليغلق عند مستوى 801.974 مليار درهم، وبلغ حجم التداول 160.4 مليون سهم، بقيمة 824.5 مليون درهم، عبر تنفيذ 2431 صفقة.

هبطت 5 قطاعات ببورصة أبو ظبي، على رأسها قطاع الصناعة بنسبة 2.29%، أعقبه قطاع الطاقة بنسبة 0.18%، يليه قطاع الخدمات بنسبة 0.12%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.09%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.04%، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 2.85%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.96%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.20%.

وارتفعت 10 أسهم ببورصة أبو ظبي على رأسها سهم "شركة الإمارات للتأمين" بنسبة 14.93%، ثم سهم "شركة أركان لمواد البناء" بنسبة 3.25%، ثم سهم "شركة دانة غاز" بنسبة 2.82%، وتراجع 13 سهماً على رأسها سهم "شركة الخليج للصناعات الدوائية" بنسبة 9.63%، ثم سهم "شركة أبو ظبي لبناء السفن" بنسبة 3.83%، ثم سهم "شركة مجموعة سوداتل للاتصالات المحدودة-سوداتل" بنسبة 2.47%، فيما تصدر سهم "مصرف أبو ظبي الإسلامي" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 224.5 مليون درهم، وتراجع السهم بنسبة 0.13%.