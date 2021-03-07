شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بنسبة 1.18% بأولى جلسات الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 1.18% رابحًا 108.80 نقطة ليغلق عند مستوى 9351.08 نقطة، بعد قرارها رفع الإجراءات الاحترازية المتعلقة بمكافحة تفشى فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في المملكة، وصعد مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.38% رابحًا 97.53 نقطة ليغلق عند مستوى 26012.03 نقطة، وبلغ حجم التداول 573 مليون سهم بقيمة 14.8 مليار ريال.

وصعد 20 قطاعًا بسوق الأسهم السعودية، على رأسها قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 4.78%، أعقبه قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 4.31%، يليه قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 3.40%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 3.30%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 1.84%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.77%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.69%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 1.60%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 1.58%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 1.17%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 1.08%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 1.04%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 1.01%، فيما تراجع قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.16%.

وقفز 157 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "مجموعة فتحي" بنسبة 10%، ثم سهم "متطورة" بنسبة 10%، ثم سهم "معدنية" بنسبة 9.97%، وتراجع 34 سهماً على رأسها سهم "الخريف" بنسبة 2.48%، ثم سهم "باعظيم" بنسبة 1.97%، ثم سهم "جاكو" بنسبة 1.84%، فيما تصدر سهم "متطورة" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 681.7 مليون ريال سعودي.

وفي سياق متصل أعلنت شركة مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية، إعادة تشغيل مراكزها الترفيهية ودور العرض السينمائي التابع للشركات الشقيقة وتشغيل كافة خدمات المطاعم والمقاهي اعتبارًا من اليوم الأحد، على أن يستمر إيقاف تشغيل صالات الحفلات وقاعات الاجتماعات وبعض المرافق الفندقية وذلك طبقا لقرار الجهات المعنية.

في سياق آخر أعلن البنك الأهلي التجاري، قراره باسترداد كامل الصكوك المصدرة من الفئة 1 والبالغ قيمتها 2.7 مليار ريال سعودي في تاريخ 23 مارس 2021م، بالقيمة الاسمية لها، وطُرِحت هذه الصكوك طرحاً خاصاً في تاريخ 23 ديسمبر 2015م بمبلغ وقدره 2.7 مليار ريال سعودي، تحت تصنيف "رأس مال ثانوي من الفئة 1" وفقاً لاتفاقية بازل 3 الإطارية.