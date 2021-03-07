شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط هامشي لبورصة أبو ظبي للجلسة الثالثة.. ورأس المال يخسر 649 مليون درهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجع المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، للجلسة الثالثة على التوالي، بنسبة 0.02% خاسرًا 1.29 نقطة ليغلق عند مستوى 5691.461 نقطة، وخسر رأس المال السوقي 649 مليون درهم ليغلق عند مستوى 801.974 مليار درهم، وبلغ حجم التداول 160.4 مليون سهم، بقيمة 824.5 مليون درهم، عبر تنفيذ 2431 صفقة.

هبطت 5 قطاعات ببورصة أبو ظبي، على رأسها قطاع الصناعة بنسبة 2.29%، أعقبه قطاع الطاقة بنسبة 0.18%، يليه قطاع الخدمات بنسبة 0.12%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.09%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.04%، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 2.85%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.96%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.20%.

وارتفعت 10 أسهم ببورصة أبو ظبي على رأسها سهم "شركة الإمارات للتأمين" بنسبة 14.93%، ثم سهم "شركة أركان لمواد البناء" بنسبة 3.25%، ثم سهم "شركة دانة غاز" بنسبة 2.82%، وتراجع 13 سهماً على رأسها سهم "شركة الخليج للصناعات الدوائية" بنسبة 9.63%، ثم سهم "شركة أبو ظبي لبناء السفن" بنسبة 3.83%، ثم سهم "شركة مجموعة سوداتل للاتصالات المحدودة-سوداتل" بنسبة 2.47%، فيما تصدر سهم "مصرف أبو ظبي الإسلامي" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 224.5 مليون درهم، وتراجع السهم بنسبة 0.13%.

في سياق متصل أصدرت سوق أبو ظبي للأوراق المالية، تعميم رقم 3 لسنة 2021، بأن تقوم الشركات المدرجة بتزويد السوق بقائمة الأشخاص المعنيين بالتواصل مع سوق أبو ظبي للأوراق المالية، والتي تضم أسماء الأشخاص الذين لهم صلاحية الدخول على نظام الإفصاح الإلكتروني.

في سياق آخر أعنت شركة الوطنية للتكافل "وطنية"، تحقيق أرباح صافية بلغت 18.4 مليون درهم في العام 2020 مقابل أرباح بلغت 13.1 مليون درهم في عام 2019 بنسبة نمو بلغت 40%، بينما ارتفع العائد على حقوق المساهمين للعام 2020 بنسبة 20% الأمر الذي يعبر من أعلى المعدلات في سوق التأمين في دولة الإمارات العربية المتحدة، مع الإشارة إلى أن أكثر من 75% من الأرباح قد جاء من عمليات التكافل.

في السياق ذاته أعلنت شركة دانة غاز، اجتماع مجلس الإدارة، يوم الأربعاء الموافق 10 ماس الجاري، للنظر في تقرير سير عمليات الشركة ومشروعاتها في مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة وإقليم كردستان، وتقرير مجلس الإدارة عن نشاطات الشركة ومركزها المالي عن العام 2020 وتقرير مدققي الحسابات، والنظر في توزيع الأرباح المقترحة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 20202.