شكرا لقرائتكم خبر عن صعود بورصة مسقط للجلسة التاسعة مدفوعة بارتفاع 21 سهمًا على رأسها "الكابلات العمانية" والان مع تفاصيل الخبر
وارتفع 21 سهماً على رأسها سهم "صناعة الكابلات العمانية" بنسبة 5.93%، ثم سهم "الوطنية العمانية للهندسة والاستثمار" بنسبة 5.43%، ثم سهم "المتحدة للتمويل" بنسبة 4.76%، فيما تراجعت 7 أسهم على رأسها سهم "بنك أهلي حق أفضلية" بنسبة 43%، ثم سهم "العمانية للاتصالات" بنسبة 4.21%، ثم سهم "الوطنية للتأمين على الحياة والعام" بنسبة 1.52%، فيما تصدر سهم "بنك مسقط" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 829.3 ألف ريال عماني.
في سياق متصل أعلنت شركة المطاحن العمانية، تعيين طلال بن دادالله الزدجالي رئيسًا لوحدة التدقيق الداخلي بالشركة، وباشر العمل في الشركة بتاريخ 4 مارس الجاري.
كما أعلنت سوق مسقط، إلغاء إدراج الشركة الخليجية لخدمات الاستثمار القابضة من سوق المتابعة، بعد قرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 29 ديسمبر بحل واندماج الشركة مع شركة عمان للاستثمارات والتمويل.