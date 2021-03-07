شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار خام القياس العالمى برنت بنسبة 4.9%.. و7.5 للخام الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار خام القياس العالمي برنت الآجلة المكاسب الأسبوعية السابعة لها علي التوالي، بنهاية جلسات التداول بالأسواق الآجلة يوم الجمعة الماضية، حيث ارتفعت بمقدار 4.9% مقارنة بنهاية الأسبوع السابق، وسجلت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي المكاسب الأسبوعية الثانية لها علي التوالي مرتفعة بمقدار 7.5% مقارنة بنهاية الأسبوع السابق.

وشهدت أسعار النفط ارتفاعا ملحوظا في ختام جلسات التداول الجمعة حيث سجلت أسعار النفط، 69.39 دولار للبرميل، وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت مرتفعه بمقدار 2.62 دولار أو ما يوازي 3.9%، وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 66.09 دولار للبرميل مرتفعة بمقدار 2.26 دولار أو ما يوازي 3.5 % وذلك عند التسوية، حيث جاءت أسعار النفط مدعومة بعد أن اتفاق تحالف أوبك بلس على عدم زيادة الإمدادات في شهر أبريل.

وكان وزير الطاقة السعودى الأمير عبد العزيز بن سلمان، قد أكد أن المملكة ستمدد خفض إنتاج النفط الطوعى البالغ مليون برميل يوميا، وستقرر خلال الأشهر المقبلة متى ستبدأ التراجع عنه تدريجيا مضيفا عقب اجتماع لوزراء أوبك + "لسنا على عجلة من أمرنا... نتوخى الحذر،" مضيفا أن السعودية ستقرر متى تنهي خفض الإنتاج الطوعي "فى الوقت المناسب لنا".

وبلغت واردات الصين من النفط الخام 89.57 مليون طن في أول شهرين من 2021، بزيادة 4.1% على أساس سنوي و9.5% عن الفترة ذاتها من 2019، وذلك بفضل طلب قوي على الوقود وتوسعة طاقة التكرير في البلاد وفقا لرويترز.