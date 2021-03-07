شكرا لقرائتكم خبر عن صعود مؤشرات بورصة الكويت بأولى جلسات الأسبوع مدفوعة بصعود 9 قطاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.79% رابحًا 44.41 نقطة ليغلق عند مستوى 5697.73 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.96% رابحًا 59.40 نقطة ليغلق عند مستوى 6223.05 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.25% رابحًا 11.58 نقطة ليغلق عند مستوى 4660.77 نقطة، كما ارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.33% رابحًا 16.13 نقطة ليغلق عند مستوى 4844.52 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 236.4 مليون سهم بقيمة 38.2 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 9470 صفقة، وصعدت 9 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع المنافع بنسبة 3.23%، أعقبه قطاع المواد الأساسية بنسبة 3.12%، يليه قطاعي البنوك والصناعة بنسبة 0.86%، ثم قطاعي الخدمات المالية والعقار بنسبة 0.56%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.44%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.41%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.34%، فيما تراجع قطاع التكنولوجيا بنسبة 5.94%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.60%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.31%.

في سياق متصل أعلنت بورصة الكويت، سيتم وقف التداول على أسهم 9 شركات، اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 16 مارس الجاري، لحين سداد رسوم الاشتراك، وهم؛ شركة أجوان الخليج العقارية (موقوفة)، شركة المال للاستثمار (موقوفة)، شركة تمكين القابضة (موقوفة)، شركة أبيار للتطوير العقاري (موقوفة)، شركة مينا العقارية، الشركة العالمية للمدن العقارية، شركة المعدات القابضة، شركة الصلبوخ التجارية، شركة برقان لحفر الآبار والتجارة والصيانة.

كما أعلنت بورصة الكويت، تعطل البورصة أعمالها يوم الخميس الموافق 11 مارس الجاري، على أن يستأنف الدوام الرسمي كالمعتاد اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 14 مارس الجاري.

في سياق آخر أعلنت شركة الشارقة للأسمنت والتنمية الصناعية، اجتماع مجلس إدارة الشركة، يوم الخميس الموافق 11 مارس الجاري، للاطلاع والمصادقة على محضر الاجتماع رقم 5 لسنة 2020 المنعقد بتاريخ 12 نوفمبر عام 2020، ومناقشة واعتماد البيانات المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2020، ومناقشة التوصية بتوزيع أرباح عن العام 2020 ومكافأة أعضاء مجلس الإدارة للعام 2020.

في سياق منفصل أعلنت شركة عمار للتمويل والإجارة، عن تجديد ترخيص نشاط أوراق مالية لدى هيئة أسواق المال لمزاولة نشاط وسيط أوراق مالية غير مسجل في بورصة الأوراق المالية، وذلك لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد اعتبارًا من تاريخ 14 مايو عام 2021.