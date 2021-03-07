شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع بورصة البحرين بنسبة 0.21% بجلسة الأحد مدفوعة بصعود 6 أسهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.21% رابحاً 3.02 نقطة ليغلق عند مستوى 1476.49 نقطة، وبلغ حجم التداول 3.2 مليون سهم بقيمة 708.5 ألف دينار بحريني، وصعد ببورصة البحرين قطاع الصناعة بنسبة نمو 9.43% مدفوعًا بصعود سهم شركة ألمنيوم البحرين-ألبا بنسبة 1.13%، ثم قطاع الخدمات بنسبة نمو 8.27% مدفوعًا بصعود سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.71%، شركة عقارات السيف بنسبة 0.66%، شركة إي بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 0.07%.

كما ارتفع قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 1.16% مدفوعًا بصعود سهم بنك البحرين الوطني بنسبة 0.16%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة نمو 0.46% مدفوعًا بصعود سهم مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 0.56%.

وفي سياق متصل أعلنت شركة إنفستكورب، تعيين محمد السادة رئيسًا لسوق البحرين والكويت للثروات الخاصة، وانضم محمد السادة إلى إنفستكورب عام 2008 وتقلد مناصب عليا عدة في الشركة، وعمل مؤخرًا على شبكات التوزيع المتنامية التي ساهمت في التوسع السريع لكل من قسمي الشركات الخاصة والعقارات، وفي منصبه الجديد، سيخدم عملاء إنفستكورب في أسواق البحرين والكويت من أجل تنمية الأعمال في هاتين المنطقتين بما يتماشى مع خطط توسع الشركة عبر فئات الأصول.

في سياق آخر أعلنت شركة البحرين للسينما، اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للشركة، المقرر عقدها يوم الأحد الموافق 28 مارس الجاري، لقراءة محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 21 إبريل عام 2020 والمصادقة عليه، ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2020 والمصادقة عليها، الاستماع لتقرير مدقق الحسابات الخارجي عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2020، واعتماد توصية مجلس الإدارة بعد توزيع أرباح عن العام 2020 بسبب الخسائر التي تكبدتها الشركة خلال السنة المالية، والموافقة على قرار مجلس الإدارة بالتنازل عن مكافآتهم عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر عام 2020 بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد.

في سياق منفصل أعلنت بورصة البحرين، تم تنفيذ صفقة بيع على أسهم البنك الأهلي المتحد (AUB) بعدد 200 ألف سهم من قبل أحد الأشخاص الرئيسيين بسعر 0.740 دولار للسهم الواحد وذلك يوم الخميس الماضي.

كما أعلنت بورصة البحرين، تم تنفيذ صفقة بيع على أسهم البنك الأهلي المتحد (AUB) بعدد 400.2 ألف سهم من قبل أحد الأشخاص الرئيسيين بسعر 0.740 دولار للسهم الواحد وذلك يوم الأربعاء الموافق 3 مارس الجاري.