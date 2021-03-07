شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار الذهب اليوم الأحد لتوقف التداول على المعدن النفيس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد أسعار الذهب اليوم الأحد استقرارا ملحوظا عند 752 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر، وذلك بالتزامن مع الإجازة الأسبوعية لسوق الذهب وتوقف حركة التداول على المعدن الأصفر عالمياً وكذلك في الصاغة.





أسعار الذهب اليوم:

عيار 24 سجل 859 جنيها للجرام.

عيار 21 يسجل 752 جنيها للجرام.

عيار 18 يسجل 644 جنيها للجرام.

الجنيه الذهب 6016 جنيها.

اونصة الذهب 1701 دولار.

وتراجع الذهب عالميًا 2.8% لتهبط أونصة الذهب إلى 1695 دولارا قبل تحركها نحو الارتفاع إلى 1701دولار، ليسجل الذهب تراجعات كبيرة وصلت إلى 60 دولارا تقريبا هذا الأسبوع.

نبيع ولا نشتري؟، الوقت ملائم لشراء الذهب الآن لأنه في مستويات متراجعة للغاية ومرشح للصعود مرة أخرى مستهل تعاملات هذا الأسبوع يوم الاثنين 8 مارس 2021، وذلك كنتيجة طبيعية للهبوط الكبير.

الوقت الحالي غير مناسب للبيع خاصة إذا كنت اشتريت الذهب خلال الفترة الماضية وبالتحديد في الستة أشهر الماضية، لأنه بالطبع ستكون اشتريت بسعر مرتفع، وهنا ستتعرض للخسارة في أصل سعر الذهب والمصنعية.