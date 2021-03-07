تعرف على سعر الريال السعودى اليوم الأحد

القاهرة - سامية سيد - شهد سعر الريال السعودى اليوم الأحد 7-3-2021، تباينا أمام الجنيه بالبنوك المصرية، وذلك مع بداية تعاملات الأسبوع بالبنوك، مسجلا ثباتا فى البنك الأهلي المصري عند 4.12 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، فى حين سجل فى بنك"مصر" 4.13 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع مقابل سعره من قبل كان بـ 4.12 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

وسجل متوسط سعر الصرف في البنك المركزى المصرى 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

وفى سياق متصل تباين سعر اليورو الأوروبى اليوم، وسجل فى البنك الأهلى المصرى 18.58 جنيه للشراء، و18.82 جنيه للبيع، مقابل سعره الخميس الماضى بـ 18.61 جنيه للشراء، و18.82 جنيه للبيع، بينما استقر سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى 18.82 جنيه للشراء، و18.95 جنيه للبيع.

وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى:سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى