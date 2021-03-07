هيئة أسواق المال: تعديل بعض الأحكام المتعلقة بالأشخاص المسجلون في أنشطة الأوراق المالية

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - في إطار سعي هيئة أسواق المال المتواصل لتطوير القواعد المنظمة لنشاط الأوراقالمالية وسعياً منها لمواكبة أحدث التطورات في أسواق المال والمعايير المتعارف عليها دولياّ في نشاط الأوراق المالية، أصدرت هيئة أسواق المال يوم الاحد الموافق 07/مارس/2021القرار رقم (23) لسنة 2021 بشأن تعديل بعض أحكام الكتاب الأول (التعريفات) والكتاب الخامس (أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما.

ويعتبر هذا التعديل نتاج للدراسات التي قامت بها هيئة أسواق المال ضمن المبادرات والتغييرات التي تقوم بتطبيقها والتي تسعى من خلالها إلى المزيد من التطور والارتقاء في مجال أسواق المال، حيث قامت الهيئة بدراسة المقترحات والملاحظات المقدمة من المؤسسات المالية والجهات المعنية، كما قامت بتحليل الوضع الراهن ودراسة المعايير الدولية المطبقة من قبل الجهات الأجنبية والجهات الرقابية المحلية الأخرى، حيث ارتأت الهيئة إجراء بعض التعديلات التي من شأنها تطوير العدالة والتنافسية في أسواق المال و مواكبة أحدث المعايير المعتمدة دولياً، ويمكن تلخيص أبرز ما جاء في هذا القرار على النحو الآتي:

• التعديلات المتعلقةبالمناصب والوظائف واجبة التسجيل الخاصة بالفصل الثالث (الأشخاص المسجلون) من الكتاب الخامس(أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون)وما يقابلها من تعديلات على الملاحق الخاصة لهذا الكتاب، وقد تضمنت التعديلات بعض الشروط المتعلقة بالمؤهلات العلمية والمهنية والخبرات العملية الواجبتوافرها في المناصب والوظائف واجبة التسجيل لدى الشخص المرخص له.

• التعديل على الوظائف واجبة التسجيل وتحديداً على شاغلي الوظائف المتعلقة بالجهاز القائم على إدارة المحافظ الاستثمارية وأنظمة الاستثمار الجماعي والتي بدورها شملت نطاق أكبر لاستيفاء الطلبات المتعلقة بمجال الوظائف المذكورة.

• إضافة مجالات جديدة والتي بدورها تهدف إلى توسيع النطاق في مجال شروط المناصب واجبة التسجيل لدى الشخص المرخص له.

• إضافة أنشطةجديدةمنسوبة إلى النشاطات الأساسية للمؤسسة، والتي تسعى إلى خلق بيئة أعمال وفقاً للأسس والمعايير الدولية لأسواق المال.

• توسيع نطاق تبعيةوظائفالإدارةالوسطى للمؤسسات المالية والمصرفية.

• تحديث الخدمات ذات الصلة بمهام التراخيص والتسجيل الخاصة بالأشخاص المسجلين والتي يتم تقديمها عبر بوابة الهيئة الإلكترونية.

وتأتي هذه التعديلات انطلاقاً من سعي الهيئة لخلق بيئةأعمال تعزز المجال لأصحاب الكفاءة والنزاهة لشغل المناصب أوالوظائف واجبة التسجيل لدى الأشخاص المرخص لهمللارتقاءفي المناصب القيادية في أسواق المال.

وأخيراً تجدر الإشارة إلى ضرورة التزامالأشخاص المرخص لهم بما جاء في القرار رقم (23) لسنة 2021 ابتداء من تاريخ صدوره.