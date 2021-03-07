كفيك تحقق أرباح 447 ألف دينار كويتي ونمواً في الإيرادات بنسبة 25% في 2020

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أعلنت الشركة الكويتية للتمويل والاستثمار (كفيك) عن نتائجها المالية المجمعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 محققة نمواً في إيرادات المجموعة بنسبة 25% حيث بلغت إيرادات المجموعة 7.5مليون دينار كويتي مقارنةً بمبلغ 6 مليون دينار كويتي عن عام 2019، كما حققت المجموعة نمواً في الأرباح قبل المخصصات الائتمانية بنسبة 133% حيث بلغت 2 مليون دينار كويتي مقارنةً بمبلغ 0.8 مليون دينار كويتي عن عام 2019، كما سجلت الشركة الأم صافي ربح بلغ 447 ألف دينار كويتي بواقع ربحية 1.4 فلس للسهم عن عام 2020 مقارنةً بصافي ربح 688 ألف دينار كويتي وبواقع ربحية 2.2 فلس للسهم عن عام 2019.

وتعليقا على الأداء المالي الإيجابي للمجموعة، أكدت رئيس مجلس الإدارة / رهام فؤاد الغانم قائلة:" على الرغم من الظروف الاقتصادية الغير مواتية التي تمر بها دولة الكويت، بل والعالم اجمع وما يرتبط بها من تحديات جراء انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، إلا أن كفيك وإدارتها التنفيذية استطاعت العبور بأقل الخسائر الممكنة من تلك الظروف والتحديات. وأضافت ان تلك النتائج الإيجابية تعكس قوة عنصرين رئيسيين هما النموذج التشغيلي المتوازن والاستراتيجية الراسخة"

كما أشارت رهام فؤاد الغانم قائلة: "أننا مستمرين في إستراتيجيتنا القائمة على تنويع مصادر الدخل من أوعية استثمارية مختلفةوالاعتمادعلىتوليدإيراداتوتدفقاتنقديةمنأنشطة خدماتالتمويلوإدارةالأصولوالاستثماراتالمدرة وليسالاعتماد على المضاربةفيأسواقالمال فقط". كما أنهاستطاعت أذرع الشركة المختلفة المتمثلة في قطاع خدمات التمويل وقطاع إدارة الأصول وقطاع الاستثمار في تحقيق نماذج أعمال متوازنة، حيث نجح قطاع الاستثمار في التخارج من بعض الاستثمارات خلال 2020 محققة أرباح من تلك التخارجات، واستطاع قطاع التمويل المحافظة على إيرادات تمويل مستقرة حيث بلغ إجمالي إيرادات التمويل لعامي 2020 و2019 مبلغ1.9مليون دينار كويتي.

وأضافنائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي/ طارق مشاري البحر قائلا: " بالرغم من الظروف الغير عادية الناتجة عن جائحة فيروس كورونا (كوفيد – 19) إلاأن كفيك استطاعت اكتساب ثقة البنوك الدائنة في المركز الماليللشركة حيث قامت كفيك خلال عام 2020 بالالتزام بسداد كافة الدفعات الربع سنوية المستحقة عليها تجاه البنوك في مواعيد استحقاقها والتي بلغت إجمالي 3.9 مليون دينار كويتي، الأمر الذي أسفر عن حصول كفيك على موافقة كافة البنوك الدائنة على تجديد تسهيلات ائتمانية بمبلغ 7.6 مليون دينار كويتي حتى عام 2025، وتخفيض سعر الفائدة بواقع1%، هذا بالإضافة الى حصول كفيك على تسهيل ائتماني جديد بمبلغ 1.5 مليون دينار كويتي.

كما سلط البحرالضوء على نجاح قطاع الإستثمار في التخارج من بعض أصول المجموعة من خلال إحدى شركاتها التابعة والذي نتج عنه تسجيل المجموعة لصافي ربح من البيع بلغ 3.1 مليون دينار كويتي.

وأكدالبحر، أن كفيك حالياًتتمتعبمركزماليقوييؤهلهالمرحلةنموفيأعمالهاحيثبلغ إجماليموجودات الشركة56.9مليوندينار كويتي،فيما بلغإجماليالمطلوبات15.1 مليوندينار كويتي، كما انخفضت مديونيات الشركة بنسبة 22% والتي بلغت 8.5 مليون دينار كويتي عن عام 2020مقارنةًبمبلغ10.9 مليون دينار كويتيعن عام2019، بالإضافة إلىارتفاعحقوقالملكية لمساهمي الشركة الأم بنسبة 5% والتي بلغت41.1مليوندينار كويتي عن عام 2020 مقارنةً بمبلغ 39.1 مليون دينار كويتي عن عام 2019.

واختتم طارق البحر تصريحاته مؤكداً حرص "كفيك" الدائم على إيجاد منتجات وأدواتاستثماريةمتنوعة تحقق عوائدجيدةوبمخاطرمحدودة تلبيتطلعاتالمساهمينوالعملاء،وتنويع المحفظة الاستثمارية لديها في قطاعات جغرافية متعددة لتقليل المخاطر، وأن الشركة مستمرة في تنفيذ خطط التخارج من بعض الاستثمارات غير المدرة.

كما أود أن أتوجه بالشكر والتقدير الي جميع مساهمي "كفيك" على ولائهم ودعمهم المستمر للشركة وكذلك إلى عملاء الشركة الأعزاء على ثقتهم الغالية التي يولونها لمجلس إدارة "كفيك" ولإدارتها التنفيذية. وتتوجه كفيك بكل الشكر إلى الجهات الرقابية ممثلة في " هيئة أسواق المال " و " بنك الكويت المركزي "و " وزارة التجارة والصناعة" على توجيهاتهم البناءة ومتابعتهم المستمرة من أجل ضمان استقرار وسلامة القطاع المالي في دولة الكويت.

وأخيراً، أتوجه بالشكر إلى الإدارة التنفيذية ولجميع العاملين في الشركة على جهودهم لتحقيق استراتيجية "كفيك" وأهدافها.