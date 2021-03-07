بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع المؤشر العام 44.4 نقطة

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الأحد على ارتفاع مؤشر السوق العام 4ر44 نقطة ليبلغ مستوى 73ر5697 نقطة بنسبة صعود بلغت 79ر0 في المئة.

وتم تداول كمية أسهم بلغت 4ر236 مليون سهم تمت عبر 9470 صفقة نقدية بقيمة 19ر38 مليون دينار (نحو 2ر122 مليون دولار).

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 5ر11 نقطة ليبلغ مستوى 77ر4660 نقطة بنسبة صعود بلغت 25ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 3ر155 مليون سهم تمت عبر 5342 صفقة نقدية بقيمة 8ر10 مليون دينار (نحو 5ر34 مليون دولار).

كما ارتفع مؤشر السوق الأول 04ر59 نقطة ليبلغ مستوى 05ر6223 نقطة بنسبة صعود بلغت 96ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 02ر81 مليون سهم تمت عبر 4128 صفقة بقيمة 3ر27 مليون دينار (نحو 3ر87 مليون دولار).

وفي غضون ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) نحو 13ر16 نقطة ليبلغ مستوى 52ر4844 نقطة بنسبة صعود بلغت 33ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 5ر133 مليون سهم تمت عبر 3910 صفقات نقدية بقيمة 14ر9 مليون دينار (نحو 2ر29 مليون دولار).

وكانت الشركات الأكثر ارتفاعا هي (الأولى) و(تحصيلات) و(تمدين ع) و(سنرجي) أما شركات (بيتك) و(الأولى) و(أهلي متحد) و(وطني) فكانت الأكثر تداولا من حيث القيمة في حين كانت شركات (فجيرة أ) و(سنام) و(الأنظمة) و(المدن) الأكثر انخفاضا.