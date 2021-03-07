شكرا لقرائتكم خبر عن صادرات الحلى والأحجار الكريمة أعلى قطاعات مواد البناء تصديرا بـ163مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت صادرات مصر من الحلى والأحجار الكريمة خلال يناير 2021 لتتصدر أعلى قطاعات مواد البناء تصديرا بقيمة 163مليون دولار مع بداية العام الجارى، وجاءت أبرز 5 دول تم التصدير إليها هى الإمارات العربية المتحدة، وكندا، واستراليا، وتركيا، وألمانيا.

وجاء قطاعى الحديد والصلب والألمونيوم فى المركز الثانى من أعلى القطاعات تصديرا خلال نفس الشهر ليسجل الحديد والصلب 64 مليون دولار واحتلت السعودية أولى الدول التى تم تصدير الحديد إليها ويليها من قائمة أكبر 5 دول البرازيل وأسبانيا وإيطاليا والأردن، كما بلغت صادرات الألمونيوم نفس القيمة 64 مليون دولار وأهم الدول ايطاليا، وأسبانيا، السودان، والولايات المتحدة الأمريكية، والمغرب.

ووفقا لأحدث التقاير التى أعدها المجلس التصديرى لمواد البناء والسلع المعدنية والحرراريات والتى حصل الخليج 365 على نسخه منه، بلغت صادرات الزجاج ومصنوعاته 31 مليون دولار والذى جاء رابع أهم القطاعات التصديرية من مواد البناء، واحتل الأسمنت خامس القطاعات بقيمة 18مليون دولار وصدرت مصر أسمنت إلى ليبيا الدولى الأولى ويليها كينيا والسودان وغانا واليمن باعتبارهم أهم 5 دول تم التصدير اليهم .

واحتل النحاس سادس القطاعات التصديرية خلال يناير 2021 بقيمة صادرات بلغت 17 مليون دولار، والسابع الأدوات الصحية بقيمة 13 مليون دولار، بالإضافة إلى السيراميك 3 ملايين دولار، والمواد العازلة 3 ملايين دولار.

وقال المجلس، إن إجمالى صادرات قطاع مواد البناء تراجعت خلال يناير 2021 الجارى مقارنة بنفس الشهر من عام 2020 بقيمة 85 مليون دولار ليبلغ إجمالى صادرات القطاع 450 مليون دولار خلال يناير 2021، واحتلت الإمارات العربية المتحدة قائمة أكبر 10 دول تم التصدير إليها فى يناير 2021 من قطاع مواد البناء بقيمة 107ملايين دولار وتراجعت هذة القيمة مقارنة بشهر يناير من عام 2020 والذى بلغ 219 مليون دولار.