شكرا لقرائتكم خبر عن "إعمار مصر" تتبرع بمساحة 15ألف متر مربع للأغراض الشرطية بجوار مشروع "مراسي" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة إعمار مصر للتنمية، موافقة مجلس الإدارة، على التبرع للجهات الحكومية بمساحة 15.653 ألف متر مربع كائنة في مشروع مراسي للأغراض الشرطية بساحل البحر الأبيض المتوسط الذي يطل عليه مشروع مراسي، على أن يتم عرض الأمر على الجمعية العامة للتصديق، بحسب بيانها للبورصة المصرية، اليوم الأحد.

وكانت شركة إعمار العقارية - المملوكة لرجل الأعمال محمد العبار- قد أعلنت نتائج اجتماع مجلس الإدارة في يناير الماضى، وقرر التبرع لصندوق تحيا مصر بمبلغ 60 مليون جنيه للقيام بأعمال تجديد وبناء المدارس والمنازل بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية بمدينة سيدى عبد الرحمن، على أن يتم العرض على الجمعية العامة العادية للموافقة.

كما قرر مجلس الإدارة المشاركة فى مبادرة رئيس جمهورية مصر العربية لاستيراد لقاح كوفيد 19 من خلال تبرع لصندوق تحيا مصر بقيمة 30 مليون جنيه، على أن يتم العرض على الجمعية العامة العادية للموافقة.