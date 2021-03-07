شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اليورو اليوم الأحد 7-3-2021 بالبنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباين سعر اليورو الأوروبى اليوم الأحد 7-3-2021، أمام الجنيه المصرى، وذلك فى أولى تعاملات الأسبوع للبنوك، وسجل فى البنك الأهلى المصرى 18.58 جنيه للشراء، و18.82 جنيه للبيع، مقابل سعره الخميس الماضى بـ 18.61 جنيه للشراء، و18.82 جنيه للبيع، بينما استقر سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى 18.82 جنيه للشراء، و18.95 جنيه للبيع.

وفلى سياق متصل تباينت أسعار العملات اليوم، حيث استقر سعر الدولار، أما سعر صرف الجنيه الإسترلينى فسجل سعره 21.52 جنيه للشراء، 21.86 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ مسجلا 21.53 جنيه للشراء، 21.86 جنيه للبيع. وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى: وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى: سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى

18.82 جنيه للشراء.

18.95 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

18.58 جنيه للشراء مقابل سعره الخميس الماضى كان بـ 15.61 جنيه.

18.82 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك مصر

18.58 جنيه للشراء.

18.82 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة

18.63 جنيه للشراء.

18.79 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

18.59 جنيه للشراء.

18.84 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

18.82 جنيه للشراء.

18.98 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

18.55 جنيه للشراء.

18.83 جنيه للبيع.